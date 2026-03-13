El datchball, la evolución del balón prisionero, se consolida como deporte en Ciudad Real

El popular juego del balón prisionero ha evolucionado hasta convertirse en un deporte federado con reglas propias: el datchball.

Esta disciplina emergente celebrará este sábado en Picón (Ciudad Real) su primer gran torneo, un evento que reunirá a cerca de 100 participantes de Cuenca, Guadalajara y Valdemoro (Madrid) y que busca consolidar su crecimiento en la provincia de Ciudad Real.

Un deporte mixto y más dinámico

Javier Jiménez, organizador del torneo, explica en COPE que aunque "se asemeja mucho al juego conocido por todos, el balón prisionero, el datchball tiene reglas que lo diferencian notablemente".

Se juega con tres balones y el campo "se va reduciendo en función que va avanzando el juego", lo que lo convierte en un deporte "mucho más dinámico, más atractivo y más emocionante de ver".

Una de sus principales señas de identidad es que "es un deporte mixto por excelencia". A diferencia de otras disciplinas, "no existe categoría masculina ni femenina", y los equipos, de seis jugadores en pista, deben mantener una ratio obligatoria de chicos y chicas.

Crecimiento en colegios y familias

El datchball aterrizó en la provincia hace cuatro años a través de una actividad extraescolar en el colegio Clara Campoamor de Miguelturra.

Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo, "extendiéndose a localidades como Picón, El Robledo, Membrilla, La Solana o Ciudad Real", relata Jiménez.

Los propios chicos "demandan, quieren jugar y competir", lo que ha impulsado la organización de estos eventos.

El torneo de Picón, que contará con 15 equipos y tres categorías, sigue el modelo de Aragón, donde la afición ha contagiado a los padres.

"Por la mañana suelen jugar los niños, y luego, por la tarde, juegan los padres", comenta el organizador.

Este formato familiar en el que los "padres animan a sus hijos, y luego los hijos animan a sus padres" crea "un espectáculo precioso".

I Torneo de Datchball de Picón

Una invitación a unirse

El objetivo del torneo es promocionar el datchball en la provincia e invitar a que más gente lo conozca.

Jiménez destaca un valor fundamental del deporte: el respeto. "Una de las reglas más importantes que tiene el datchball es el respeto al rival y el respeto a los árbitros", afirma.

Datchball es sinónimo de respeto" Javier Jiménez entrenador y organizador del torneo de datchball

Para aquellos interesados en practicarlo, ya sean niños o adultos, Javier indica que pueden contactar con él a través del correo electrónico javierdachaballciudadreal@gmail.com o solicitar la actividad en los colegios a través de sus AMPA.

La federación cuenta con monitores formados para desarrollar la extraescolar en los centros que lo demanden.