'INSIDE OUT': alegría, tristeza, temor....un espacio de autoconocimiento para adolescentes

Cruz Blanca organiza un curso gratuito para adolescentes con el objetivo de potenciar su autoconocimiento. trabajar con las emociones que se recogen en la película “Inside out”, Del revés marcan la base.

las emociones están ahí desde que nacemos y cómo lidiamos con ellas nos afecta desde que somos pequeñitos Ana Gota Directora de la casa familiar de Cruz Blanca

Los 12, 13 años es la etapa en la que comienzan los cambios importantes en las vidas de los jóvenes. Para ayudarles y trabajar en los posibles problemas que puedan ocurrirles se ha organizado este curso de 10 sesiones de la mano del centro escucha de Cruz Blanca. Un curso gratuito dirigido a chicas y chicos de 1º y 2º de ESO. Ana Gota es la directora de la casa familiar ha resaltado que esta edad es clave en adulto futuro y que " las emociones están ahí desde que nacemos y cómo lidiamos con ellas nos afecta desde que somos pequeñitos. En esta ocasión nos centramos más en la adolescencia, hay un poco más de confusión en quién soy, qué siento, hacia dónde me encamino, muchas exigencias, muchos estímulos y nos parece que crear herramientas en esa edad nos va a acompañar durante toda nuestra vida adulta".

el centro de escucha trabaja acompañando a personas que están atravesando algún momento de dificultad en su vida y cada vez están llegando más chavales y chavalas adolescentes o incluso niños más pequeños Ana Gota Directora de la casa familiar de Cruz Blanca

Desde el Centro de Escucha, se da un paso más y trabajan en la prevención de las principales problemáticas que surgen en esta etapa de la vida porque han comprobado que cada vez hay más jóvenes que reclaman este tipo de ayuda. Se trata de prevenir. La directora de la casa familiar de Cruz Blanca, Ana Gota ha recordado que " el curso nace del propio centro de escucha que como sabéis trabaja acompañando a personas que están atravesando algún momento de dificultad en su vida y cada vez están llegando más chavales y chavalas adolescentes o incluso niños más pequeños".

Por eso ha insistido en que es un curso de prevención porque vemos que "nos estábamos dejando de lado a estas personas que realmente también tienen muchas necesidades y que trabajando desde el inicio dándoles herramientas podemos evitar o podemos prevenir que puedan llegar a tener algún problema emocional en el futuro o que a lo mejor lo que están viviendo en este momento muy importante en sus vidas, con algunas herramientas, son capaces de poderlo gestionar". e

El curso está pensado para potenciar el autoconocimiento, la comunicación consciente y la expresión creativa. Saber cuáles son sus emociones, gustos y disgustos, valores, fortalezas, debilidades y necesidades personales. Además saber comunicarse y manifestar emociones, pensamientos, ideas

COPE INSIDE OUT (Curso autoconocimiento adolescentes)

El curso se realizará todos los miércoles, de 16:30 a 18:00, en el Centro de Escucha de Cruz Blanca Huesca (C/ Calatayud 31, Huesca), del 15 de octubre al 17 de diciembre y estará impartido por una formadora en comunicación empática y escucha energético-corporal, y una Psicóloga, terapeuta gestalt y arteterapeuta. Las inscripciones pueden realizarse en la sede o en el teléfono 626097800