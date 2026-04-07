El barrio de Santiago recupera la ayuda vecinal con el proyecto '¿Tienes sal?'

El barrio de Santiago de Huesca se prepara para fortalecer sus lazos comunitarios con el lanzamiento de '¿Tienes sal?', un novedoso proyecto de cooperación vecinal. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Vecinos del barrio de Santiago, se presentará oficialmente este viernes, 10 de abril, en el marco de las Jornadas de Primavera, que se celebran del 9 al 11 de abril. El objetivo es claro: recuperar la comunicación y la ayuda mutua que tradicionalmente ha caracterizado la vida en los barrios.

Rescatar el espíritu de comunidad

Carmen Aznar, representante de la asociación vecinal, ha explicado que el proyecto nace de la nostalgia por "aquella relación que había antes entre los vecinos, que te ayudabas en todo". Según Aznar, esta cercanía se ha perdido considerablemente en la actualidad, incluso en ciudades pequeñas. La idea, que surgió hace menos de un mes, ya ha despertado un gran interés: "sin haberlo empezado, hay ya 15 personas que se han apuntado con ganas de comenzar", ha señalado, lo que demuestra la necesidad de este tipo de redes de apoyo.

Es un proyecto que consiste en que haya una comunicación, una cooperación entre los vecinos intentando rescatar lo que había antes" Carmen Aznar Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago

El nombre del proyecto, '¿Tienes sal?', evoca precisamente esa confianza para pedir ayuda en situaciones cotidianas. La iniciativa busca ser un puente entre quienes necesitan apoyo y quienes pueden ofrecerlo.

Un funcionamiento sencillo y discreto

El mecanismo de ¿Tienes sal?' es muy sencillo. Se creará un grupo de WhatsApp gestionado únicamente por tres coordinadores para no saturar a los miembros con notificaciones. Cuando una persona necesite ayuda, se lo comunicará a los coordinadores. "Cualquier persona que esté integrada en el grupo pues puede necesitar algo, pues un acompañamiento a un médico, en casa algún trabajo muy concreto o simplemente pues una lectura", ha detallado Aznar.

El proyecto se desarrolla a través de WhatsApp

Cualquier persona que esté integrada en el grupo puede necesitar algo, como un acompañamiento a un médico o simplemente una lectura" Carmen Aznar Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago

Una vez comunicada la necesidad, los coordinadores la trasladarán al grupo para que quien pueda y quiera, se ofrezca de forma totalmente voluntaria. "Es una forma de poner en contacto a las personas que en un momento dado necesitan una ayuda, con las personas que que pueden ofrecer esa ayuda", ha añadido. Se busca que el proceso sea también discreto, poniendo en contacto directo a la persona que ofrece la ayuda con la que la necesita.

Cómo participar y Jornadas de Primavera

El único requisito para formar parte del proyecto es ser socio de la Asociación de Vecinos del barrio de Santiago, aunque la iniciativa está abierta a residentes de otras zonas de la ciudad. La presentación oficial tendrá lugar el viernes 10 de abril. No obstante, para facilitar la incorporación, Carmen Aznar ha ofrecido su número de teléfono 648 155 409 para que cualquier persona interesada que no pueda asistir al evento pueda recibir información e inscribirse.

Este proyecto es una de las actividades estrella de las Jornadas de Primavera 2026 del barrio, que ofrecen un programa muy variado para todas las edades. Entre las propuestas se incluyen talleres de cosmética natural y dibujo, una charla sobre el cambio climático a cargo de Marina Gross, consejos de un dentista jubilado sobre salud bucodental y una [excursión y visita guiada al Castillo de Montearagón.