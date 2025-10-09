Enol Rodríguez, convencido de que la SD Huesca puede ganar en Cádiz

El delantero de la SD Huesca Enol Rodríguez transmite un mensaje de confianza y optimismo tras la victoria ante el Burgos y antes de viajar este domingo a Cádiz (18.30), donde los azulgranas quieren dar esquinazo a las derrotas anteriores en Ceuta y La Coruña. El asturiano destacó el papel de El Alcoraz como fortín y el empuje de la afición en los tramos finales de los encuentros. “Es algo que se nota mucho. En casa la gente nos ayuda, apretamos hasta el final y eso nos está llevando a conseguir victorias en los últimos minutos”, explicó.

El atacante ha participado activamente en esa buena dinámica como local, y sumó su primer gol como azulgrana, un gran tanto en Ceuta. Asegura sentirse cada vez más adaptado a la categoría y al equipo. “Es una división nueva para mí, pero me encuentro mejor con el paso de los partidos, con confianza. Creo que tanto el equipo como yo iremos a más”, afirmó.

Sobre su relación con el técnico, el delantero valoró la confianza que Sergi Guilló transmite al vestuario: “El míster habla mucho con nosotros, te da esa confianza que todo jugador necesita para rendir al cien por cien. Nos pide que juguemos como sabemos, que si estamos aquí es por algo”.

La amplitud de la plantilla es otro de los aspectos que el joven atacante considera positivos. “Tiene sus cosas buenas y malas, pero la competencia diaria te hace dar el máximo. Si no estás al cien por cien, otro compañero te pasa por delante. Eso te exige en cada entrenamiento”, reconoció.

El duelo en Cádiz se presenta como una oportunidad para reafirmar la solidez del equipo también fuera de casa. “Será un partido complicado, pero estamos trabajando muy bien y con mucha ilusión. Si salimos concentrados los 90 minutos, tendremos nuestras opciones”, comentó. Enol Rodríguez alabó el nivel de la Segunda División, una categoría que considera “muy exigente”: “Se nota el ritmo y la calidad de los jugadores. Si no estás concentrado al cien por cien, te pasan por encima”.