Bustos: "Azcón pensaba que los votantes iban a premiar mejor su gestión y se ha encontrado con lo mismo que María Guardiola"

Jorge Bustos ha afirmado que si se hace caso a la leyenda que dice que Aragón es el Ohio español, porque su composición sociológica adelanta lo que va a pasar en las elecciones generales, lo que sucederá es que el 52 por ciento de la suma de PP y VOX está condenada a entenderse para gobernar este país.

El 'tsunami verde' de Vox

Según Bustos, lo que ha pasado es que Jorge Azcón pensaba que los votantes iban a premiar mejor su gestión y sus inversiones. Sin embargo, se ha encontrado con lo mismo que se encontró María Guardiola: el tsunami verde no va a parar hasta que lo que prometen se contraste con lo que ofrecen gestionando.

La pureza de la promesa perfecta

Bustos ha explicado que mientras Abascal, que tomó una gran decisión desde el punto de vista estratégico, no sea contrastada sus propuestas y sus promesas con la realidad de la gestión que luego ofrezca a sus votantes, seguirá creciendo. El motivo es que vive en la pureza de la promesa perfecta, al no haber sido contrastada con la realidad de la gestión.

La única solución: gobiernos de coalición

Con lo cual, ha señalado que la única solución para que el Partido Popular ofrezca gobiernos autonómicos y uno nacional a sus electores es llegar a un punto de acuerdo sobre el programa que tienen que aplicar juntos en gobiernos de coalición.

Finalmente, Bustos ha concluido que esa es la única realidad sociológica que reflejan de forma terca, elección tras elección, las elecciones en España.