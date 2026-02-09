Pilar García de la Granja: "Los votantes quieren que PP y VOX sumen fuerzas, que se dejen de tonterías y que pacten cosas sensatas para sacar el país adelante"

Las elecciones en Aragón han dejado un "clarísimo ganador, el Partido Popular", según analiza la periodista Pilar García de la Granja. Aunque la formación "no ha conseguido igualar el resultado de hace tres años, se sitúa como primera fuerza con 26 escaños y lidera en toda la comunidad aragonesa".

En segundo lugar, "el Partido Socialista se ha desplomado hasta los 18 diputados, situándose a 10 puntos del PP". García de la Granja destaca que este es "el peor resultado en unas elecciones autonómicas" para el PSOE en la región.

Una mayoría histórica

La suma de PP más VOX da la mayoría absoluta en el parlamento autonómico. Además, ambas formaciones alcanzan una "enorme mayoría social", según la analista, al superar "el 52% del voto".

Que 2 partidos políticos conjuntamente consigan más de 50 por 100 de los votos es, sin duda, un hecho muy remarcable" Pilar García de la Granja

García de la Granja califica este hecho como "una barbaridad, es algo histórico". Explica que en un escenario con una fragmentación similar a la del Parlamento Nacional, con siete u ocho partidos, "que 2 partidos políticos conjuntamente consigan más de 50 por 100 de los votos es, sin duda, un hecho muy remarcable".

Hundimiento de la izquierda

Otro de los titulares que dejan los comicios es el "hundimiento de la extrema izquierda". La periodista señala que tanto "los comunistas como la extrema izquierda de Podemos se han quedado fuera del parlamento", a excepción del escaño que ha obtenido Izquierda Unida a Sumar, pendiente de los últimos ajustes del recuento.

El mensaje de los electores

Quieren que sumen fuerzas Partido Popular y VOX, que se dejen de tonterías y que pacten cosas sensatas para sacar el país adelante" Pilar García de la Granja

Para Pilar García de la Granja, lo más importante de la jornada electoral es el "mensaje que han dejado los electores". Según su interpretación, los votantes "quieren que sumen fuerzas Partido Popular y VOX, que se dejen de tonterías y que pacten cosas sensatas para sacar el país adelante".