Rubi se queda solo

El Real Betis se ha convertido en una entidad especialista en huir hacia delante y en buscar culpables y chivos expiatorios para purgar sus frecuentes males. Tras el descalabro del derbi, ya tiene al elegido: Rubi. Joan Francesc Ferrer vuelve a estar sentenciado y se ha vuelto a quedar solo ante el peligro como a principios de temporada cuando el nombre de Setién sobrevolaba la planta noble del Benito Villamarín y provocaba los nostálgicos suspiros de sus 'viudas' que se cuentan por decenas entre la gente que manda en el club. El entrenador es una isla en este Betis deslabazado, sin rumbo, sin plan, sin pulso y que funciona a golpe de darse de bruces con una realidad que tiene la manía de despertar a todos esos directivos ensoñadores que viven en un universo paralelo de "proyecto en crecimiento" o "entidad a velocidad de crucero" cada vez que echa a rodar la pelotita.

El gabinete de crisis dirigido por Ángel Haro, pero comandado en su más absoluta totalidad por un mandamás deportivo que hace tan solo 3 ó 4 años estaba especializado en el mundo de los videojuegos y no tenía la más mínima relación o experiencia en el del fútbol, José Miguel López Catalán, ya ha tomado una nueva decisión para lavar su imagen. Amparados en los consejos del director general, Federico Martínez Feria, del que fuera mano derecha del añorado Lorenzo Serra Ferrer (ayyyyyyy, Dios mío, qué pondría en esos 7 folios...) Alexis Trujillo, que lo intenta, pero no le dejan, se ha optado ahora por señalar pública y privadamente a un técnico como Rubi al que firmaron nada más y nada menos que tres años tras desechar varias primeras opciones que en su día puso sobre la mesa el belcebú mallorquín. Ahora toca buscar un "entrenador de campanillas". Así lo llaman por ahí arriba. Una figura que haga todo el ruido posible, que apague el eco ensordecedor del ridículo de esta temporada y que proporcione el refugio necesario para volver a parapetarse en el poder fáctico del club y permita diseñar, otra vez, la temporada del Real Betis a golpe de Big Data o buscando jugadores en el Fifa 2020.

HORA DE TOMAR DECISIONES

Mientras tanto, el Betis se desangra. En el once del derbi había 5 fichajes de Catalán de esta temporada, pero es mejor señalar solo a Rubi. No había ni un solo canterano o jugador de carácter en el equipo, pero es mejor señalar solo a Rubi. Nos e compitió, no hubo presencia, los jugadores se impregnaron de esa aura de "todo está bien, tenemos muy mala suerte" que impera en el club y pasó lo que tenía que pasar.

Rubi no está para este Betis, pues tomen una decisión. Ya se cargaron la segunda temporada de Setién por no hacer caso a Serra y tirar por la calle de en medio y miren cómo se ha terminado... Den un paso al lado y llamen a alguien que sepa de esto, que no busque lo bonito, sino lo bueno; que no se esconda en excusas, sino que dé la cara; que no se conforme y se lamente de lo que escribimos los periodistas, sino que se rodee de gente válida y competente; y, sobre todo, que abandone la soberbia y la prepotencia y se preocupe del Betis más que de sí mismo.

Me pregunto una cosa: ¿Qué pasaría si el Hotel Ritz pusiera a un experto desarrollador de videojuegos al frente de su cocina? ¿O la Nasa al frente de sus viajes espaciales? ¿O el Virgen del Rocío al frente del hospital de traumatología? Pues que ni comeríamos en el Ritz, ni habríamos llegado a la luna, ni serían capaces de ponernos ni un yeso en Sevilla.

¿Y por qué se puede dejar el Betis en manos inexpertas?