Rubi: "Parece que todo lo que salió mal el jueves es mi responsabilidad"

Es la primera vez desde que empezó la temporada en la que la preocupación y la decepción se mostraban claramente en la cara del técnico del Real Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi. Tras la desastrosa imagen del equipo en el derbi, el entrenador se explicaba ante los medios reconociendo los errores de los suyos, pero sin querer aceptar toda la responsabilidad de lo ocurrido: "El jueves para mí es muy claro que el equipo no tuvo la inteligencia adecuada para contrarrestar al rival. Ellos estaban presionando y seguían a gusto con la presión y nosotros erre que erre, jugando en corto, hacia atrás y sin ser verticales. Nos faltó inteligencia de entender esto. Si un equipo no puede sacar el balón, tiene que ser más vertical para poder superar la presión y generar dudas y en esto fallamos. No fuimos capaces de cambiar de plan y el rival estuvo cómodo. Ellos son muy fuertes físicamente y superiores a nosotros pero no tuvimos un plan b adecuado. Esto pasa en muchos partidos, que el rival te genera dificultades y si no cambias te metes en la boca del lobo. Seguimos trabajando, convencido de que sacamos el partido de mañana y con la pena de que estamos muy fastidiados por la imagen del jueves”, señalaba.

Además, incidía en que "la decepción mía fue muy grande, hay otros días que te puede pillar viéndolas venir, sabiendo que es un partido importante, en ningún momento nadie de este vestuario pensaba que íbamos a dar el nivel del otro día. Estábamos muy enchufados, activados, pero el fútbol te lleva a una situación que te ofuscas y haces partidos como ese. Sé que cada partido es importante ganar porque si no estas cuestionado. Parece que todo lo que el jueves no sale es mi responsabilidad, lo acepto, pero no tengo una sensación diferente a otras semanas. Estoy convencido de que vamos a sacar el partido”.

OPTIMISMO, A PESAR DE LA DECEPCIÓN

No parece fácil, pero Rubi no quiere renunciar a su pensamiento de hacer 50 puntos o más con el Betis. Eso supondría ganar 6 de los 10 partidos que restan, algo que resulta bastante improbable, pero el míster no se resigna: "Sigo pensando que es posible, venimos de una decepción grande el pasado jueves pero estoy convencido de que podemos conseguir 50 y más puntos. Quedan 30, hemos superado un tramo durísimo del calendario y creo que sí que es posible”, sentenció.