Pellegrini pide ambición a los jugadores del Betis

Manuel Pellegrini tiene claro que la Copa es muy importante para el Betis. Así lo ha hecho saber a todos en la rueda de prensa previa al partido de este jueves, en la que ha asegurado que "he hablado con los jugadores de la ambición y las ganas que hay que tener. Jugar finales y ganarlas es lo que hace crecer a los jugadores y entrenadores. Lo ideal llegar a lo más arriba posible en la Copa. No pensamos en las semifinales, sino en el partido de mañana. Debemos jugar a tope mañana y estar muy centrados para poder llegar primero a la semifinal. Disputar finales enriquece las carreras de los jugadores y los técnicos. La ilusión de todo el mundo está en seguir en este campeonato. Hay que superar una valla importante como es el Athletic, que viene de ganar en la Supercopa al Real Madrid y al Barcelona. El plantel está mentalizado del partido de mañana y no en futuras cosas que puedan venir".

El técnico, que ha dejado fuera de la lista de convocados de nuevo a Loren Morón y también a Álex Moreno, se ha referido al momento de forma en el que llega el Athletic de Marcelino y al partido de la primera vuelta de LaLiga en el que cayó goleado 4-0: "Personalmente, no creo que sea bueno comparar. Antes había un técnico en el Athletic, que tuvo momentos buenos y malos. Ahora con Marcelino la respuesta está en los resultados que ha obtenido. En la Supercopa superó al Real Madrid y el Barcelona a un partido y viene de perder contra el Barcelona en LaLiga. Tienen el sello habitual de los equipos que dirige Marcelino. ¿Si marcará el 4-0 del partido de LaLiga? Siempre es importante aprender, cosas negativas y positivas. Los partidos y las actuaciones individuales son distintas. Tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Siempre desde el trabajo colectivo. A eso nos hemos abocado en estos meses de trabajo, independientemente de los resultados".

NO LE PREOCUPA EL SEVILLA

Levante, Barcelona y Sevilla F.C. ya esperan en el bombo de semifinales de La Copa. El Ingeniero ha quertido descartar la posibilidad de que estén pensando en un derbi y solo se centra en su equipo. "Ni una cosa ni la otra. La motivación que tenemos como equipo es llegar a las semifinales, que tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestra casa ante un duro rival. No pensamos en nada más. Lo del Sevilla es un equipo que ya está en semifinales, nada más", sentenció.