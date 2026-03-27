Viernes de Dolores: Seis hermandades hacen estación de penitencia en Sevilla

La Semana Santa de Sevilla arranca este Viernes de Dolores con las primeras procesiones en los barrios y una favorable previsión meteorológica para toda la semana. Un total de seis hermandades hacen sus estaciones de penitencia: Pino Montano, Bellavista, La Misión, Pasión y Muerte, Bendición y Esperanza y La Corona.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha asegurado que está "todo listo para vivir una Semana Santa espléndida ". Ha destacado que "todos los servicios municipales están preparados y trabajando al 100%" y que se cumplirá "a rajatabla" el dispositivo aprobado por la junta local de seguridad. Se trata de un despliegue que contará con "más de 3.000 profesionales municipales pendiente de que todo salga bien", la duplicación de cámaras de vigilancia y un récord de 220 desfibriladores en las calles.

Desde el Arzobispado de Sevilla también han dado la bienvenida a la semana grande. El delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, ha compartido en COPE Sevilla una reflexión del pregonero de este año, José Antonio Rodríguez, afirmando que en la ciudad hay "dos noches de reyes", en alusión a la víspera del Domingo de Ramos. Para Manzano, la Semana Santa es "el regalo" y "el estreno de la vida".

En Sevilla tenemos dos noches de reyes, la víspera del Domingo de Ramos es una de ellas" Marcelino Manzano

El Nazareno más antiguo de Sevilla

En el centro de la capital, la Hermandad del Cristo de la Corona es una de las grandes protagonistas de la jornada. La cofradía, que realiza su salida desde la Parroquia del Sagrario de la Catedral a las 19:00 horas, procesiona con la que es la talla del Nazareno más antigua que recorre las calles de Sevilla, una imagen del siglo XVI.

Su hermano mayor, Isaías Pérez, ha descrito en los micrófonos de COPE el ambiente de "tensa calma" y "mucha felicidad" que se vive en las horas previas. Pérez ha subrayado que no solo es "el nazareno más antiguo de Sevilla", sino que "las potencias con las que procesiona el señor son también las más antiguas". Para el hermano mayor, portar esta talla supone "un privilegio" y una "responsabilidad máxima".

Que lo disfruten, que lo vivan con intensidad, y con fe" Isaías Pérez

Ante una Semana Santa que las predicciones anuncian como "plena", Pérez ha lanzado un mensaje a los sevillanos: "que disfruten, que vivan con intensidad, con fe, porque es la semana grande que tenemos en nuestra ciudad". Ha invitado a todos a que "acompañen, que vean y sientan lo que el señor de la corona, el Cristo de la Corona transmite".