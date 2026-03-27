El deportivismo 'entiende' el enfado de la afición del Sporting y prepara el desembarco en El Molinón

El Molinón acoge un duelo con sabor a Primera División entre dos históricos venidos a menos. El Real Sporting y el RC Deportivo se miden en un partido marcado por las circunstancias y las malas decisiones, que han mantenido a los asturianos nueve años y a los gallegos ocho fuera de la máxima categoría del fútbol español.

El ambiente llega caldeado por el suplemento activado para los abonados del Sporting, una decisión que ha generado un profundo malestar en la afición rojiblanca. Sobre esta polémica ha hablado el entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, quien ha preferido mantenerse al margen: "No pienso demasiado en eso, la verdad, solo pienso en nosotros, solo pienso en nuestra gente, en el apoyo que tengamos nosotros, y para mí eso es lo importante".

La visión desde Coruña

Desde A Coruña, sin embargo, se mira la situación con cierta empatía. El periodista de COPE Coruña Pepe Torrente asegura que la afición deportivista "puede llegar a entender un poco el enfado". De hecho, recuerda que en el club gallego "ya no hay Día del Club" porque "también generaba cierto malestar" entre sus abonados al tener que volver a pagar.

Si la afición del Dépor pudiese llenar El Molinón, lo llenaba" Pepe Torrente COPE Coruña

Pese a la comprensión, la afición del Depor prepara un desembarco masivo en Gijón. "Si pudiesen llenar ellos el Molinón, lo llenaban", afirma Torrente. Se calcula que unos 2.000 seguidores blanquiazules estarán en el estadio, sumando las entradas enviadas por el club y las adquiridas por su cuenta, aprovechando la cercanía del desplazamiento.

Un proyecto de Primera

El deportivismo vive en un estado de ilusión máxima. El equipo ocupa una plaza de ascenso directo y sueña con que este sea, ocho años después, el año de su regreso. El club cuenta con el respaldo económico de Abanca, su propietario, y ha sentado las bases de un proyecto estable con la renovación del director de fútbol, Fernando Soriano, y del entrenador del filial, Manuel Pablo.

La ambición es máxima y el objetivo es claro: ascender a Primera División y, a partir de ahí, seguir soñando. Una mentalidad que comparte el vestuario, donde el técnico Antonio Hidalgo ha dejado claro que solo se centran en su propio camino y en el apoyo de su gente para lograr el objetivo.

El estado de las plantillas

En lo deportivo, el Sporting podría recuperar a Rubén Yáñez y Andrés Cuenca, que ya se entrenan con el grupo. Por su parte, en el Deportivo la principal duda es Yeremay. El atacante vuelve de una pubalgia y, aunque ya tuvo minutos contra el Zaragoza, se espera que comience el partido desde el banquillo para no correr riesgos. La afición coruñesa, escarmentada por las últimas fases de ascenso fallidas, no quiere ni oír hablar de un playoff y ansía certificar la vuelta a la élite por la vía directa.