Sevilla viaja 500 años en el tiempo para revivir la boda de Carlos V

Sevilla ha retrocedido cinco siglos en el tiempo para ser testigo de uno de los enlaces matrimoniales más relevantes de la historia de Europa: la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Con motivo del 500 aniversario de este acontecimiento histórico, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una ambiciosa programación que fusiona patrimonio, teatro y tecnología. El epicentro de la celebración es el Real Alcázar, que vuelve a acoger, como en 1526 la unión real.

Un día grande para la historia

La conmemoración tuvo su jornada central el pasado miercoles, 11 de marzo, fecha exacta en la que se cumplían 500 años del enlace. El gobierno municipal diseñó una celebración a la altura de la efeméride. Según ha explicado Juan Bueno, portavoz del gobierno municipal, la jornada fue un auténtico éxito y se desarrollaron tres grandes actos de forma simultánea. “Ayer fue un día grande”, ha afirmado Bueno, destacando la importancia de celebrar el aniversario “un poco a lo grande”.

La agenda del día grande incluyó la inauguración de un congreso de historia de “máximo rigor” sobre las bodas imperiales, la representación teatralizada del enlace en el mismo lugar donde ocurrió y el estreno de un espectacular vídeo mapping sobre la muralla del Alcázar. “Estamos encantados de haber celebrado lo grande, el día grande, y seguiremos en ello”, ha declarado el portavoz, confirmando que las actividades se extenderán durante todo el año.

Luz y sonido en la Puerta del León

Uno de los platos fuertes de la conmemoración es el espectáculo audiovisual proyectado en el entorno de la Puerta del León del Real Alcázar. Se trata de una creación que combina fuentes históricas, como los trabajos de Iván de Matacarriazo, con una banda sonora original y una “locución artística histórica muy bonita”, en palabras de Bueno. El propio escenario natural ha sido uno de los elementos más elogiados por el público y la organización.

El vídeo mapping tiene una duración de 12 minutos y se podrá disfrutar hasta el próximo domingo, 17 de marzo. Hoy y el domingo habrá seis pases diarios desde las 20:30 hasta las 22:45 horas. El viernes y el sábado, al ser víspera de festivo, se ampliará a siete pases, comenzando a las 20:15 horas. El aforo estimado es de unas 2.000 personas por pase, que podrán disfrutarlo sin problemas de visibilidad.

El espectáculo culmina con un efecto de fuegos artificiales. Aunque los fuegos artificiales reales solo se lanzaron en el estreno, Bueno ha aclarado que la proyección audiovisual “va a tener el mismo efecto” en todos los pases. El portavoz ha descrito el mapping como “muy espectacular, muy colorista” y ha destacado que tiene “un toque moderno y creativo”.

El ‘sí, quiero’ y el rigor académico

Además del mapping, los sevillanos y visitantes pueden asistir a la representación de la boda en el majestuoso Salón de Embajadores del Alcázar, el mismo lugar donde se celebró hace 500 años. Tras los dos pases de ayer, hoy están programadas otras dos funciones. Esta experiencia teatral permite a los asistentes sumergirse de lleno en el ambiente de la corte del siglo XVI.

La parte más académica de la celebración la aporta el congreso internacional sobre las bodas de Carlos V, que se desarrollará durante tres días en el Alcázar. El gobierno municipal ha subrayado el “riguroso punto de vista histórico” del encuentro y la “máxima calidad” de los ponentes, convirtiéndolo en una cita indispensable para los expertos en la materia.

Con esta completa agenda, el Ayuntamiento invita a todos los ciudadanos a participar en un evento único. La conmemoración, que se enmarca en el periodo 1526-2026, no ha hecho más que empezar. El consistorio ha asegurado que seguirá informando de futuras actividades para continuar celebrando este capítulo fundamental de la historia de Sevilla y de Europa.