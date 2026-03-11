Sevilla revive la boda de Carlos V con un congreso internacional y un espectáculo único en el Alcázar

Sevilla se prepara para conmemorar una efeméride excepcional: el quinto centenario del enlace entre el emperador Carlos V y Isabel de Portugal. El Real Alcázar, fiel testigo de la historia y el mismo lugar que acogió la boda hace 500 años, es el epicentro de la celebración con la organización del Congreso Internacional 'Las Bodas de Carlos V en Sevilla', que se desarrollará del 11 al 13 de marzo.

Un congreso de talla europea

Este evento académico, calificado como "único", reunirá a una treintena de catedráticos, investigadores y académicos de primer nivel de toda Europa. El alcaide del Alcázar, Andrés Luque, ha destacado que el congreso "promete ser un punto de encuentro importantísimo entre historiadores". Los especialistas proceden de instituciones como las universidades de Leiden, Viena, Ca' Foscari de Venecia o la Sorbona, junto a referentes de la Real Academia de la Historia o el Museo del Prado.

El congreso ofrecerá una "mirada coral a la figura de Carlos V y a su tiempo". La primera jornada se dedicará a los protagonistas; la segunda, al contexto político, cultural y religioso; y la tercera, a los escenarios con Sevilla como ciudad en transformación. Según Luque, el enfoque será didáctico para que el conocimiento sea accesible: "nos vamos a enterar absolutamente todos los presentes".

Sevilla revive la boda imperial de Carlos V con un espectáculo de luz y teatro en el Alcázar

La iniciativa, impulsada por Adolfo González, busca que el vasto conocimiento generado sea accesible para todos. Por ello, todas las sesiones se emitirán en streaming y el material se guardará para futuras consultas de historiadores y personas interesadas en la figura del emperador y su vinculación con Sevilla.

Espectáculo de luz, sonido y fuego

Coincidiendo con la fecha exacta de la efeméride, el 11 de marzo, el Ayuntamiento ha programado un gran espectáculo audiovisual en la muralla del Alcázar y la Puerta del León. Bajo el título '500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor', se proyectará un videomapping de 12 minutos de duración con acceso libre y gratuito.

El espectáculo se desarrollará del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios cada media hora a partir de las 20:30 horas, y un aforo estimado de 2.000 personas por pase. El día de la inauguración, el 11 de marzo, cada pase irá acompañado de fuegos artificiales integrados en la narrativa. Los días 13 y 14 de marzo se añadirá un pase extra, adelantando el inicio a las 20:15 horas.

El 'sí, quiero' en el interior del Alcázar

La conmemoración se completará con una recreación del enlace en el interior del Real Alcázar. La prestigiosa compañía Teatro Clásico de Sevilla será la encargada de la representación, que contará con dos pases el día 11 de marzo (21:00 y 22:15 horas) y otros dos el 12 de marzo en el mismo horario. Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles en la taquilla del monumento.