Sevilla refuerza la lucha contra el mosquito del Nilo con un nuevo visor de datos en tiempo real

La Diputación de Sevilla ha presentado este miércoles las novedades del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO) para la temporada de primavera-verano. En una reunión técnica, se ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo visor online que unifica los datos recopilados por los técnicos de Tragsatec en el terreno, compartiéndolos directamente con los 15 ayuntamientos andaluces donde se aplica este plan integral.

Una herramienta clave para 15 municipios

Estos municipios, considerados de mayor riesgo entomológico, podrán consultar en una única interfaz toda la información determinante para evaluar la situación, anticiparse a posibles escenarios y reforzar la prevención. A diferencia de 2025, esta herramienta centraliza los datos para Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

Durante la jornada se ha formado a los técnicos municipales sobre el acceso y las funcionalidades del nuevo visor. La interfaz permite visualizar los puntos revisados por jornada, la existencia o no de aguas estancadas, la presencia de larvas y los tratamientos realizados. Además, se han resuelto dudas sobre la interpretación de los informes de zona que se remiten semanalmente a cada consistorio, con los que se mantiene una coordinación y cooperación permanente.

Más agua, pero más experiencia

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha agradecido el esfuerzo de todos los técnicos, cuyo trabajo fue clave en 2025 para reducir la presencia de mosquitos y detectar precozmente la circulación del VNO, que finalmente se limitó al final del verano. Domínguez ha reconocido que este año las circunstancias son diferentes por la mayor presencia de agua.

No obstante, el diputado ha expresado su confianza en que el éxito "se multiplique" gracias al "esfuerzo económico" de la Diputación, así como a la "experiencia acumulada y a la previsión con la que se está trabajando". La institución provincial ha invertido 6 millones de euros en un contrato de dos años con Tragsatec para desarrollar este plan.

El insecto no entiende de términos municipales"

Domínguez ha afirmado que la Diputación seguirá apoyando a los ayuntamientos, si bien ha calificado la situación como un problema de salud pública que "excede las capacidades técnicas y económicas de los ayuntamientos, las competencias de estos y de la propia Diputación", porque, según ha sentenciado, "el insecto no entiende de términos municipales". Mientras los tribunales se pronuncian de nuevo sobre las competencias, la Diputación ha asegurado que seguirá actuando en la zona.

La colaboración ciudadana, un pilar clave

En la reunión también se han abordado las actualizaciones de la web y la app de ControlM, el canal oficial para que la población se informe sobre los mosquitos, el nivel de alerta y las medidas de prevención para reducir focos de cría y evitar picaduras. La aplicación móvil permite a los usuarios configurar avisos para recibir notificaciones personalizadas y contar con información veraz.

Los responsables del plan han solicitado la colaboración de los ayuntamientos para difundir esta herramienta a través de sus redes sociales y otros canales. El objetivo es animar a los vecinos a consultar la web y descargarse la aplicación como instrumento fundamental para conocer la situación en cada momento y saber qué medidas individuales pueden tomar.

Finalmente, se ha pedido ayuda a los consistorios para programar charlas y jornadas de formación dirigidas a colectivos de interés en cada municipio, como pueden ser jardineros o agricultores. La Diputación ha reafirmado que esta estrategia de cooperación es vital para lograr una mayor eficacia de las medidas puestas en marcha y afrontar los próximos meses, en los que se prevé un aumento progresivo de los equipos que trabajan sobre el terreno.