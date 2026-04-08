Un vecino de Cantillana estalla por la inseguridad: "Esto se ha descontrolado, no se puede aguantar más"

La tensión ha estallado en Cantillana (Sevilla), donde los vecinos se han echado a la calle para denunciar un grave problema de inseguridad. La situación se ha recrudecido tras una sucesión de robos y altercados que tuvieron su punto álgido en la noche del pasado lunes, a raíz del intento de robo de un móvil a un menor de 12 años. Los vecinos apuntan a que estos delitos son presuntamente protagonizados por personas de origen magrebí llegadas al municipio hace unas semanas.

La frustración ha llevado a que algunos residentes se tomen la justicia por su mano. Es el sentir que expresa Rubén, un vecino de la localidad: "Hartos de robo, de intimidaciones, miedo, estamos hartos de que la Guardia Civil haga todo lo que pueda, pero es absolutamente nada". Según relata, el problema es el ciclo de detención y puesta en libertad: "Lo que proceden ellos es a lo normal, detención y el juzgado al día siguiente pone en la calle a esa persona".

Esto se ha descontrolado, no se puede aguantar más, aquí hay que tomar medidas" Rubén vecino de Cantillana

Despliegue policial y detenciones

Para hacer frente a la situación, se ha desplegado un importante dispositivo de la Guardia Civil en la zona. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado la detención del presunto autor de al menos cinco denuncias por robo y hurto, un hombre de origen magrebí que se encontraba en paradero desconocido tras pedir el alta voluntaria en el hospital al que fue trasladado por una agresión. Toscano ha añadido que "no se descarta que pueda haber más detenciones" y ha pedido confianza en las instituciones.

Quiero reiterar la importancia de que confiemos en el funcionamiento de nuestras instituciones" Francisco Toscano subdelegado del Gobierno en Sevill

Llamada a la calma desde el Ayuntamiento

Por su parte, la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, ha pedido "tranquilidad", si bien ha admitido que puede "llegar a entender el malestar de los vecinos". La alcaldesa asegura estar en contacto permanente con la Guardia Civil y con los propietarios de las viviendas donde se ha detectado "un número excesivo de personas". Campos atribuye la "frustración" vecinal a lo que sucede después de las detenciones policiales: "Cuando valoran ya quién tiene que valorar lo que ha sucedido, pues bueno, de ahí quizá un poco la frustración de de los vecinos".

Mientras tanto, el amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil se mantiene en Cantillana con el objetivo de "garantizar la tranquilidad" en el propio municipio, a la espera de que la normalidad regrese cuanto antes y cesen los actos delictivos que han sembrado la preocupación entre los ciudadanos.