Sevilla debate la regulación del burka y una transformación urbanística

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebra este jueves una sesión ordinaria marcada por el debate de importantes proyectos urbanísticos y por la proposición de Vox para regular el acceso a dependencias municipales a quienes lleven el rostro completamente cubierto.

Proyectos urbanísticos a votación

Uno de los puntos clave en el orden del día es la votación del estudio detalle para la renovación del antiguo centro comercial Zona Este. El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a "nuevos usos terciarios", destacando una torre de nueve plantas y casi 40 metros de altura, junto a otras dos de seis plantas y 29 metros.

Asimismo, el Pleno debate otras modificaciones urbanísticas de calado, como el cambio de uso de terciario a residencial de unos suelos en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista. También se somete a votación el estudio detalle de una parcela en el proyecto Virgen de los Reyes-Algodonera, con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda protegida.

El debate sobre el velo integral centra la polémica

La sesión plenaria aborda la propuesta presentada por el grupo municipal de Vox para regular el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento en casos de "ocultación integral del rostro". La portavoz de la formación, Cristina Peláez, ha defendido la medida argumentando que "la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad".

El grupo popular, a través de su portavoz Juan Bueno, ha mostrado su disposición a apoyar la iniciativa, aunque ha matizado que "es conveniente pedir un informe jurídico sobre si se puede hacer" dentro del marco de las competencias municipales. "Como gobierno estaríamos dispuestos a hacerlo. El problema es que creemos que sin ese amparo de esa ley creemos que no se puede hacer", ha afirmado.

La propuesta ha encontrado el rechazo frontal de los grupos de la izquierda. La concejala socialista Sonia Gaya ha calificado la moción como "parte de una estrategia política destinada a generar polémica y división social". Según Gaya, la legislación vigente "ya contempla mecanismos para identificar a cualquier persona cuando sea necesario", por lo que considera que no existe un vacío legal que justifique la medida.

En la misma línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha ironizado sobre la relevancia del problema en la ciudad. "¿Cuántas mujeres con burka han visto ustedes en esta sala? Cero", ha preguntado retóricamente durante su intervención en la comisión previa al Pleno.

Infraestructuras y críticas a la gestión

El Pleno también debate una moción del grupo popular para instar al Gobierno de España a "acelerar de forma inmediata" las obras pendientes de la SE-40, incluyendo la solución para el cruce del Guadalquivir, y a desarrollar un plan de mejora para la SE-30 y otros accesos clave como la A-4, A-49 y A-92.

Por su parte, el grupo socialista lleva al Pleno una propuesta para "revertir el abandono" del Parque Alcosa. La moción exige al gobierno de José Luis Sanz la presentación de un plan de movilidad integral para el barrio y la finalización "urgente" de las obras de la Plaza de Encina del Rey, que, denuncian, acumulan un año de retraso.

En el turno de control al gobierno, el alcalde José Luis Sanz se enfrenta a preguntas sobre los costes y la idoneidad de los actos del 500 aniversario de la boda de Carlos V. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha criticado el "preocupante déficit de rigor histórico" y ha calificado de "falta de respeto institucional" la celebración del desfile en el Día de Andalucía. "Sevilla cuenta con universidades, documentalistas e historiadores de reconocido prestigio que podrían haber aportado el necesario sello de seriedad y coherencia con los hechos históricos", ha lamentado Muñoz.

La seguridad ciudadana también tiene un hueco en la sesión, con la pregunta de Vox sobre las patrullas vecinales surgidas en la barriada de El Cerezo. El alcalde ha negado recientemente que exista un "problema de inseguridad en Sevilla" y ha destacado el refuerzo de la Policía Local, cuyo nuevo Grupo de Apoyo y Reacción ha realizado su primera intervención en la zona esta misma semana.

Finalmente, la voz de los vecinos llega al Pleno a través de la Comunidad de Propietarios Santa María de Ordaz. Su portavoz, Cristina Fajardo, expondrá el temor de los residentes a que la construcción de un nuevo edificio de ocho plantas ponga "en riesgo que se caigan tres torres colindantes". Fuentes municipales, sin embargo, han asegurado que el proyecto es seguro y que la parcela es privada y edificable desde hace casi dos décadas.