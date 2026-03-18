Santa Justa vuelve a acumular graves retrasos en la alta velocidad: "Estas cosas van a desalentar al turismo"

Un corte de fibra óptica ocasionado por una empresa de mantenimiento ha provocado este miércoles el caos en la alta velocidad española. La incidencia, registrada en torno a las 8:00 horas, ha afectado a las comunicaciones de los centros de gestión del tráfico y ha causado una interrupción temporal de la circulación en las estratégicas estaciones de Madrid-Atocha y Madrid-Chamartín, extendiendo el problema a toda la red.

Aunque Adif ha informado de la recuperación paulatina del tráfico, la realidad en las estaciones ha sido de retrasos monumentales durante toda la mañana. En puntos como la estación de Santa Justa en Sevilla, el ambiente ha sido de una terminal abarrotada, con viajeros sumidos en la indignación y la incertidumbre.

La odisea de esperar un tren que no llega

Los paneles anuncian retrasos que, con el paso de los minutos, no dejan de aumentar. "Salíamos a las 10:37 y nos han dado salida a las 11:22. Seguramente, al final se acabe retrasando más", explicaba Gonzalo, un viajero que veía cómo otros trenes acumulaban ya dos horas de demora.

La frustración no solo se ha vivido en los andenes, sino también a bordo de los trenes. Un convoy que partió de Madrid a las 7:00 de la mañana llegó a Sevilla a las 11:30, dos horas después de lo previsto. Los pasajeros han descrito un viaje "a tirones", una experiencia que un viajero resumía con ironía: "Es alta velocidad, es lo que hay. No sé cómo la gente viaja tanto, no me lo explico, porque es un desastre".

Una imagen que daña al turismo

La sorpresa ha sido la reacción de turistas extranjeros. Javier, un visitante argentino, se ha encontrado con el caos tras experimentar lo que ha descrito como "puntualidad inglesa" de los trenes en Italia, donde un retraso de cinco minutos es una excepción. Atónito, preguntaba si estas situaciones eran normales en España.

Estas cosas van a desalentar al turismo"

El propio turista, sorprendido, advertía del perjuicio que estas situaciones pueden causar a la imagen del país en un momento clave. "Con el tema que hay ahora del conflicto bélico, España se puede convertir en un centro turístico mayor todavía, pero estas cosas van a desalentar al turismo", reflexionaba, poniendo de manifiesto la desconfianza que generan los fallos en infraestructuras clave.

Este episodio se suma a una creciente lista de incidencias en la red de alta velocidad, generando una sensación de déjà vu entre los viajeros frecuentes. La indignación y la sorpresa se mezclan con la resignación ante un problema que, lejos de ser puntual, amenaza con convertirse en el día a día de los sevillanos.