Los Reyes Magos desvelan sus deseos en COPE Sevilla horas antes de la Cabalgata

A tan solo unas horas de la mágica Cabalgata de Reyes de Sevilla, los estudios de Cope Sevilla han recibido este 5 de enero la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los encargados de encarnar a Sus Majestades en el cortejo del Ateneo de Sevilla; el empresario Iván Bohórquez Domecq, el director territorial de Caixabank, Juan Ignacio Zafra, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, han compartido sus sensaciones y deseos antes de la gran noche.

Una responsabilidad llena de ilusión y vértigo

Los tres han coincidido en la emoción que sienten ante esta encomienda. Para Juan Manuel Moreno, que encarna a Baltasar, se trata de la misión "más importante en términos personales", y ha confesado sentir "un poquito de vértigo" ante la gran responsabilidad. Por su parte, Melchor ha expresado su deseo de "estar a la altura de las expectativas tan maravillosas que tiene esta gran ciudad", mientras Gaspar ha confesado que "hoy cumplimos un sueño de ser rey Gaspar".

Paz, concordia y una sociedad más justa

Tras preguntarles por sus prioridades, los Reyes Magos han puesto el foco en grandes anhelos sociales. Melchor ha pedido estabilidad para el país y "paz en el mundo entero".

Gaspar ha deseado una "sociedad más justa que le dé oportunidades a las personas que lo necesitan", y ha definido con la palabra "amor" la esencia de las peticiones de los niños. Finalmente, Baltasar ha abogado por la "concordia" y la "convivencia", para que todo el mundo "tenga oportunidades para ser feliz".

Novedades de la Cabalgata 2024

El director de la cabalgata, Manuel Saiz, y el presidente del Ateneo, Emilio Boja, también han desvelado las últimas novedades del cortejo. La cabalgata adelantará su salida a las 16:00 horas debido a un recorrido ampliado por obras. Este año, se estrenan 16 carrozas, renovando casi el 50% del desfile, con homenajes a entidades como la hermandad del Rocío de la Macarena y los Cantores de Híspalis.

Además, se ha destacado el carácter inclusivo del desfile, con zonas de bajo impacto acústico para personas con autismo y el transporte público de Tussam será gratuito desde las 15:00 horas.

Por último, el presidente del Ateneo ha pedido ayuda a Sus Majestades para que el proyecto de la Casa de la Cabalgata "sea una realidad".