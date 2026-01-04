Sevilla activa un dispositivo especial para los Reyes Magos con Tussam gratis y novedades inclusivas

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial para el Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes Magos. El plan incluye un refuerzo de la Policía Local, medidas de movilidad, transporte público gratuito con Tussam el día 5 y un amplio operativo de limpieza por parte de Lipasam.

Dispositivo para el Heraldo Real

El cortejo del Heraldo Real del Ateneo saldrá el domingo 4 de enero a las 17:00 horas con un itinerario modificado debido a obras en las calles Laraña y Martín Villa. Unos 65 agentes de la Policía Local controlarán las aglomeraciones para garantizar el avance del desfile, que finalizará a las 20:30 horas.

Movilidad ha señalizado el recorrido con una marca en la calzada, para que el público se sitúe a ambos lados. Se recomienda evitar las zonas de salida y entrada por las obras y acudir a espacios abiertos como la Plaza de San Francisco, la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva.

Transporte gratuito y refuerzo de limpieza

Por segundo año consecutivo, Tussam ofrecerá servicio gratuito el 5 de enero desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, a excepción de la línea del aeropuerto. El servicio se reforzará con 80 vehículos adicionales, llegando a duplicar la oferta en líneas radiales de alta demanda.

Las líneas 12, 13, 27 y 32 tendrán frecuencias de paso de cuatro minutos, el resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 se reforzarán hasta mantener frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos. Mientras tanto el Metrocentro operará cada siete minutos.

El objetivo, según el consistorio "que, desde cualquier rincón de Sevilla, se pueda disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo" y posicionar el transporte público como "una pieza clave para lograr una Sevilla mucho más habitable".

El dispositivo de limpieza de Lipasam se activará el 5 de enero a las 16:00 horas con 147 trabajadores y 55 vehículos. Tras la cabalgata, se reforzarán los servicios nocturnos en el Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, y el día 6 se limpiarán los recorridos de las cabalgatas de los barrios actividad en la que intervendrán 151 trabajadores y 67 vehículos.

Una Cabalgata más inclusiva

Como novedad, se habilitará una zona de baja estimulación sensorial para personas con autismo y otras necesidades especiales. Estará ubicada en el tramo desde la Glorieta de los Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo, ofreciendo un espacio sin ruido excesivo ni aglomeraciones.

Atendiendo a una demanda histórica, también se estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera. Este espacio garantizará la visibilidad y seguridad de los asistentes al inicio del recorrido del cortejo.