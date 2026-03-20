El sector hotelero de Sevilla afronta una Semana Santa con el 75 % de ocupación

El sector turístico de Sevilla afronta la Semana Santa con un ojo puesto en el cielo y otro en las reservas. Según el último sondeo de la patronal hotelera, la previsión de ocupación media en la ciudad se sitúa en un 75 %, una cifra ligeramente inferior al 78 % registrado en las mismas fechas del año pasado. A pesar de este descenso inicial, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, mantiene un optimismo cauto, confiando en el resultado final con el impulso que puedan dar las reservas de última hora y, sobre todo, la meteorología.

El Viernes Santo se consolida como día estrella

Al analizar los datos en detalle, la previsión del 75 % esconde variaciones significativas. Existe un martes, calificado como "bajo" por el propio Cornax, que registra un 68,40 % y distorsiona la media. Sin embargo, los días grandes de la Semana Santa muestran una fortaleza notable. La ocupación para el Jueves, Viernes y Sábado Santo alcanza un promedio del 80,68 %, una cifra "prácticamente" idéntica a la del año anterior. El Viernes Santo destaca como la jornada de mayor afluencia, con una previsión del 83,50 % de ocupación, consolidándose no solo como el día de mayor demanda, sino también el de precios más elevados.

Cartel de lleno al 100 por 100 no es lógico que se produzca en Sevilla"

El tiempo, factor clave para el turista nacional

La clave para mejorar esas cifras reside en el turismo nacional, un perfil de viajero que conoce bien la Semana Santa sevillana y cuyas decisiones están fuertemente condicionadas por el tiempo. Según Cornax, "este segmento de clientela es el que puede hacer a última hora que suba o que baje la ocupación". Una meteorología favorable puede desviar a estos turistas hacia la playa, mientras que un tiempo incierto los anima a visitar la ciudad para ver las procesiones. Este comportamiento hace que las cifras puedan fluctuar hasta el último momento.

En cuanto a los viajeros de larga distancia, el presidente de la patronal hotelera reconoce el impacto del encarecimiento de los vuelos y el "bloqueo que hay ahora mismo en todo el tráfico". Sin embargo, el sector trabaja para contrarrestar este efecto intentando atraer a turistas europeos que, ante la situación global, "piensen en quedarse en Europa" en lugar de viajar a destinos asiáticos, buscando así compensar la menor afluencia de otros mercados.

Una cita clave para la recuperación del sector

Esta Semana Santa es especialmente importante para la rentabilidad del sector hotelero. Cornax ha recordado que el año comenzó con dificultades, arrastrando un "lastre negativo importante" debido a problemas como la interrupción del tráfico ferroviario con Madrid entre enero y febrero y las posteriores inundaciones en Andalucía. Por ello, tanto la Semana Santa como la Feria de Abril se contemplan como dos hitos fundamentales para "intentar que se pueda recuperar" el terreno perdido durante el resto del ejercicio.

Pese a la alta demanda, Cornax descarta que la ciudad vaya a colgar el cartel de "completo". Asegura que Sevilla cuenta con una capacidad hotelera suficiente para absorber grandes eventos, como ha demostrado en cumbres internacionales o grandes conciertos, sin mayores dificultades. "Cartel de lleno al 100 por 100 no es lógico que se produzca en Sevilla", ha afirmado, explicando que siempre es posible encontrar alojamiento, aunque este se encuentre más alejado del centro y con un precio más económico a medida que aumenta la distancia al punto de interés.