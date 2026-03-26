La NASA elige a la Universidad de Sevilla como pieza clave para la vuelta a la Luna con Artemis II

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla ha sido seleccionada por la NASA como la única sede española para el seguimiento de la misión Artemis II. Este trabajo se realiza en colaboración con la empresa española Integrasys, especializada en sistemas de comunicaciones y seguimiento espacial.

Con esta elección, la ETSi se incorpora a una red global de 34 participantes, que incluye agencias espaciales como la canadiense (CSA) y la alemana (DLR), así como destacadas firmas comerciales y centros de investigación que monitorearán el regreso del ser humano a la órbita lunar.

Una antena para la Luna en el corazón de Sevilla

Para llevar a cabo el seguimiento, en la cubierta de la Escuela se ha instalado la plataforma Orbisat. Se trata de un sistema de 2,5 metros de altura desarrollado por la filial de Integrasys en Luxemburgo, diseñado para el rastreo de la trayectoria de vehículos espaciales.

Desde estas instalaciones, se recibirán, procesarán y enviarán datos en tiempo real a la NASA. Integrasys, por su parte, medirá el efecto Doppler de la señal de la nave, un parámetro clave para determinar su posición y trayectoria con precisión.

Un impulso para la industria y la formación aeroespacial

Este proyecto representa el primero de Integrasys con la NASA y supone un hito estratégico para la compañía, reforzando su posición en la exploración espacial profunda. Además, abre la puerta a futuras colaboraciones en misiones a la Luna, como Artemis III, y potencialmente a Marte.

La colaboración es también una oportunidad única para el Máster en Operación de Sistemas Espaciales (MOSE) de la Universidad de Sevilla. Los alumnos tendrán acceso a datos reales de la misión, lo que les permitirá aplicar sus conocimientos en un entorno operacional de primer nivel.

Esta experiencia práctica, unida a la formación teórica del máster, consolida al MOSE como un programa de referencia en España. La elección de la ETSi se apoya en su amplia experiencia en proyectos de vigilancia espacial para la Agencia Espacial Europea (ESA), como Atmos y MOSAIC.