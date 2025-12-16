Los mercados también viven la navidad con las compras para las fiestas

A tan solo ocho días de la Nochebuena, la cesta de la compra navideña se ha encarecido un 4% en el último mes. La práctica totalidad de los alimentos típicos de esta época del año suben de precio a medida que se acercan las fiestas. En ciudades como Sevilla, el incremento de los productos navideños ha sido aún mayor, superando el 9% en el último mes.

La realidad en los puestos

Sin embargo, la percepción en los mercados de abastos es diferente. En el Mercado de la Encarnación de Sevilla, el ambiente es de compras, aunque sin las aglomeraciones de otros años. Adela, propietaria de una pescadería, comenta que hay movimiento pero, "no con la gente de otros años".

Frente a los datos generales, la pescadera asegura que los precios de los productos de calidad se mantienen estables. "Yo creo que no. Si miramos el mismo precio, una gamba buena, enero, febrero, vale lo que vale. Y hasta ahora mismo yo no noto subida de precio en nada, nada", afirma. Añade que pescados como el besugo, la urta o el rodaballo, así como las gambas y los langostinos, mantienen "más o menos" el mismo precio que el año pasado.

Previsión o especulación: el dilema del consumidor

Como cada año, la gamba sigue siendo el producto estrella, aunque Adela destaca que "este año es la lubina grande de estero la que está sobresaliendo". La clientela habitual del mercado se debate entre comprar con antelación y congelar o esperar a última hora.

Muchos clientes compran en noviembre por "miedo" a la subida de precios, una práctica que la pescadera no siempre recomienda. "Estos no son zapatos", advierte, explicando que el precio depende de la oferta diaria. "A lo mejor en diciembre, el día 24 está mucho más barato o mucho más caro, es según lo que entra de pescado".

El precio del marisco: entre la oferta y la demanda

Actualmente, Adela ofrece una "gamba con un calibre bueno, bueno, fresca, y además con su etiqueta de adonde viene, que es de Huelva a 48 euros el kilo", un precio que considera que está "regalado".

La clave, insiste, está en la ley de la oferta y la demanda. "Si entra mucho pescado, los precios bajan para poder venderlo. Por el contrario, si la oferta es escasa, el producto se encarece". Esta dinámica diaria es la que determina el coste final para el consumidor.

Mientras el precio del pescado y el marisco parece mantenerse estable en algunos mercados, otros productos sí han experimentado un aumento considerable. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los precios de alimentos en Navidad apuntaban a un encarecimiento del 5,1% respecto a la Navidad del año pasado.