Finalizadas las tareas de extinción de los nuevos focos de incendios en la Cartuja

Un incendio declarado este martes en una zona de rastrojos próxima al Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, ha obligado a la intervención de los Bomberos y la Policía Local. Se trata del cuarto fuego registrado en la zona en apenas una semana.

Tras la actuación, el tráfico ha sido normalizado y las tareas de extinción han finalizado en la zona de la Cartuja de Sevilla en la que en la tarde de este martes se detectaron varios focos del incendio declarado en una zona próxima al Auditorio Rocío Jurado donde un bombero habría resultado herido.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el primer aviso se ha recibido en torno a las 15,40 horas, cuando varios alertantes comunicaron la presencia de una columna de humo en las inmediaciones del auditorio en una zona de rastrojos, además de la afectación de las gradas del Auditorio.

Efectivos de los Bomberos y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para trabajar en la extinción y control del fuego, donde un efectivo de bomberos ha solicitado asistencia médica a la altura de la calle Francisco Montesinos, en la Avenida de Carlos III. Este nuevo incidente se produce tan solo unas horas después del registrado el lunes en el mismo entorno de la Cartuja.