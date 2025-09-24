COPE
Otro incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado, el cuarto en una semana

El primer aviso se ha recibido en torno a las 15.40 horas de este martes, cuando varios testigos alertaron de la presencia de una columna de humo

Otro incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado, el cuarto en una semana

Europa Press

Detectado un incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado, el cuarto en una semana

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Un incendio declarado este martes en una zona de rastrojos próxima al Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, ha obligado a la intervención de los Bomberos y la Policía Local. Se trata del cuarto fuego registrado en la zona en apenas una semana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el primer aviso se ha recibido en torno a las 15,40 horas, cuando varios alertantes comunicaron la presencia de una columna de humo en las inmediaciones del auditorio. Por el momento, no ha trascendido la magnitud del incendio ni la superficie afectada.

Efectivos de los Bomberos y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para trabajar en la extinción y control del fuego. Este nuevo incidente se produce tan solo unas horas después del registrado el lunes en el mismo entorno de la Cartuja.

