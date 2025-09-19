Segundo incendio de pastos en dos días cerca del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla

El Auditorio Rocío Jurado en la Isla de la Cartuja de Sevilla

Por segundo día consecutivo, Bomberos y Policía Local de Sevilla han tenido que desplazarse para trabajar en la extinción de un incendio detectado en un descampado de pastos cerca del Auditorio Rocío Jurado de la localidad.

Según ha informado fuentes de Emergencias 112, más de una veintena de personas han dado aviso a las autoridades del avistamiento del fuego, y que es el segundo de similares características en dos días.

Ya el martes efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse al lugar tras recibir varios avisos de incendio en una arboleda del entorno.

Los avisos han comenzado a llegar alrededor de las 15,00 horas. Según ha afirmado Emergencias, las llamas se han iniciado a la altura de la réplica del 'Cohete Ariane 4' en la Cartuja, cerca del auditorio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de Bomberos y la Policía Local, aunque no se han movilizado servicios sanitarios al no haber heridos.