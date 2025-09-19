Segundo incendio de pastos en dos días cerca del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla
Una veintena de llamadas a los servicios de Emergencias alertaban del fuego
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Por segundo día consecutivo, Bomberos y Policía Local de Sevilla han tenido que desplazarse para trabajar en la extinción de un incendio detectado en un descampado de pastos cerca del Auditorio Rocío Jurado de la localidad.
Según ha informado fuentes de Emergencias 112, más de una veintena de personas han dado aviso a las autoridades del avistamiento del fuego, y que es el segundo de similares características en dos días.
Ya el martes efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse al lugar tras recibir varios avisos de incendio en una arboleda del entorno.
Los avisos han comenzado a llegar alrededor de las 15,00 horas. Según ha afirmado Emergencias, las llamas se han iniciado a la altura de la réplica del 'Cohete Ariane 4' en la Cartuja, cerca del auditorio.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de Bomberos y la Policía Local, aunque no se han movilizado servicios sanitarios al no haber heridos.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
"Parece una chorrada, pero desde la falda del volcán Cumbre Vieja en La Palma conviene recordar que Canarias es España"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h