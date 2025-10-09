COPE
Podcasts
Sevilla
Sevilla

Hallado un cadáver en un domicilio de las Tres Mil Viviendas, sin signos de violencia

Una persona que se adentró en la vivienda alertó de la presencia de un cadáver "ensangrentado" en una residencia de la calle Rojo y Negro de la zona

Uno de los pisos del Polígono Sur de sevilla

Uno de los pisos del Polígono Sur de sevilla

Laura Cascajosa

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

La Policía Nacional investiga este jueves el hallazgo de un cadáver localizado este jueves, 9 de octubre, en un domicilio del barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, aunque se ha descartado por el momento que haya sido una muerte violenta, tal y como ha confirmado el Cuerpo.

Según han indicado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió sobre las 12,00 de este mediodía, cuando una persona que se adentró en la vivienda alertó de la presencia de un cadáver "ensangrentado" en una residencia de la calle Rojo y Negro de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, del servicio 061 y de la Policía Local. Estos últimos solicitaron la asistencia de "varias ambulancias", debido a la situación.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS SEVILLA

COPE MÁS SEVILLA

En Directo COPE SEVILLA

COPE SEVILLA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking