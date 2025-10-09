Hallado un cadáver en un domicilio de las Tres Mil Viviendas, sin signos de violencia
Una persona que se adentró en la vivienda alertó de la presencia de un cadáver "ensangrentado" en una residencia de la calle Rojo y Negro de la zona
La Policía Nacional investiga este jueves el hallazgo de un cadáver localizado este jueves, 9 de octubre, en un domicilio del barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, aunque se ha descartado por el momento que haya sido una muerte violenta, tal y como ha confirmado el Cuerpo.
Según han indicado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió sobre las 12,00 de este mediodía, cuando una persona que se adentró en la vivienda alertó de la presencia de un cadáver "ensangrentado" en una residencia de la calle Rojo y Negro de la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, del servicio 061 y de la Policía Local. Estos últimos solicitaron la asistencia de "varias ambulancias", debido a la situación.
