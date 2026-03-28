Un experto advierte del 'efecto tesoro' en el que todos caemos cuando guardamos móviles viejos en casa y qué hacer con ellos

Un experto advierte del efecto tesoro en el que todos caemos cuando guardamos móviles viejos en casa y a donde debemos llevarlo

La correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es un pilar fundamental para la sostenibilidad. Así lo ha explicado Luis Moreno, director general de ECOLEC, el sistema colectivo encargado de su reciclaje en España, durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla' en el marco de la II edición del Fórum FÉCE, organizado por la Federación Española de Comercio de Electrodomésticos en Sevilla. Moreno ha destacado la importancia de un proceso que comienza en el momento en que un consumidor decide deshacerse de un viejo electrodoméstico.

En este ciclo, el papel de las tiendas y, especialmente, de los comercios de proximidad es fundamental. Cuando un ciudadano compra una lavadora o un frigorífico, el establecimiento tiene la obligación de recoger el aparato antiguo de forma gratuita, un derecho que también se aplica a las ventas online. "Muchas veces, con la prisa que tenemos cuando estamos comprando online, no nos acordamos que tenemos el derecho a que nos recojan el aparato viejo", ha señalado Moreno, advirtiendo del error que supone bajarlo a la calle, ya que allí no se recicla adecuadamente.

pixabay El 'efecto tesoro': el mal hábito que convierte los hogares españoles en un cementerio de electrodomésticos

Un tesoro inútil en el cajón

Uno de los grandes retos pendientes es lo que Luis Moreno denomina el 'efecto tesoro'. Se trata de la costumbre de guardar en casa aparatos que ya no se usan, como móviles antiguos o una batidora estropeada, pensando que "nos puede servir para algo o que tiene un valor sentimental". Según el experto, esta acumulación es un problema generalizado: "¿Quién no tiene en un cajón de casa tres o cuatro móviles antiguos?".

Guardamos en casa auténticos tesoros que no nos sirven para nada"

Estos dispositivos acaban convirtiéndose en "auténticos tesoros que no nos sirven para nada" y que nunca llegan a reciclarse. Para evitarlo, Moreno recuerda que los aparatos pequeños pueden llevarse a las tiendas de proximidad sin necesidad de comprar nada o depositarse en el punto limpio municipal. Dar este paso, subraya, "es contribuir a una economía circular" y es una acción crucial que debe realizar el ciudadano para recuperar los materiales que contienen.

El peligro oculto de no reciclar

El impacto de una mala gestión es enorme y va más allá de la simple acumulación. Moreno ha ofrecido ejemplos contundentes para ilustrarlo, como que un solo televisor no reciclado correctamente "puede contaminar el agua de más de 50.000 metros cúbicos". El director de ECOLEC también ha destacado que el perjuicio ambiental es doble: por un lado, se liberan sustancias nocivas y, por otro, se desaprovechan materiales valiosos.

Un frigorífico mal reciclado contamina tanto como un coche circulando 15.000 kilómetros al año"

Un ejemplo claro es el de los frigoríficos, que contienen aceites y gases refrigerantes muy contaminantes, causantes del deterioro de la capa de ozono. Un frigorífico mal gestionado, ha afirmado Moreno, "contamina al medio ambiente tanto como un coche circulando 15.000 kilómetros al año". Por ello, ECOLEC dispone de un sistema de logística inversa que recoge, clasifica y envía los aparatos a plantas especializadas para recuperar estos componentes de forma controlada.

El comercio, un aliado clave

Reciclar correctamente permite recuperar materiales como acero, aluminio, cobre, vidrio y plásticos, que pueden volver a utilizarse para fabricar nuevos aparatos. Esto evita la extracción de nuevas materias primas de la naturaleza y aprovecha la energía y los recursos que ya se invirtieron en su producción inicial. "Es mucho más fácil recuperarlos, reciclarlos y reutilizarlos para fabricar nuevos aparatos", ha explicado Moreno.

Respecto a la situación en España, el director de ECOLEC ha asegurado que "estamos avanzando a buen paso", aunque los objetivos de la Unión Europea son muy ambiciosos. Mientras que sí se cumplen en productos peligrosos como frigoríficos o televisores, no se alcanzan en otros debido a un mercado de recogida paralelo que no se contabiliza. Moreno ha concluido reafirmando que "el comercio es fundamental para ese flujo de recogida" que garantiza que los aparatos sean correctamente reciclados.