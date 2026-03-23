Huelva impulsa su Estrategia de Economía Circular con la colaboración del sector empresarial

La Junta de Andalucía ha inaugurado en Huelva el ciclo de encuentros participativos con sectores económicos para dar forma a la futura Estrategia Andaluza para la Economía Circular. El evento ha contado con la participación de la consejera de Sostenibilidad y Medioambiente, Catalina García; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el presidente de la AIQBE, Juan del Olmo, quienes han subrayado la necesidad de un modelo económico que transforme los residuos en recursos.

Huelva, epicentro de la economía circular

La alcaldesa Pilar Miranda ha destacado el papel de Huelva como la "ciudad andaluza de economía circular", un título que se refuerza con la próxima licitación del Centro de Economía Circular Andaluz. Miranda ha resaltado que la ciudad conjuga ser "el parque industrial más importante de Andalucía" con la posesión de 16 espacios protegidos, demostrando que el equilibrio entre industria y sostenibilidad es posible gracias a proyectos como los de Atlantic Copper o Hierro de España.

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ha explicado que la estrategia se desarrollará a través de ocho foros de escucha en cada provincia para que el documento final sea una herramienta útil para las empresas. Según García, es fundamental escuchar al sector porque "el sector es el protagonista" en la transición hacia un nuevo modelo. Además, ha puesto en valor el trabajo de su consejería en la tramitación ambiental de proyectos clave como el del hidrógeno verde.

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Un cambio de modelo estratégico

El objetivo principal de la estrategia es un "cambio de modelo que permita que nuestros residuos se conviertan en una oportunidad de desarrollo y de avance", ha afirmado la consejera. Se busca que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible dentro del circuito productivo mediante la reutilización y el reciclaje. García ha insistido en que "todos tenemos que ser conscientes de que los residuos se tienen que convertir en esa oportunidad y en esa palanca de desarrollo económico".

Nuestros residuos se conviertan en una oportunidad de desarrollo y de avance" Catalina García consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Por su parte, el presidente de la AIQBE, Juan del Olmo, ha calificado la iniciativa como "fundamental" y un adelanto a la próxima directiva europea de economía circular. Del Olmo ha recordado que Europa es deficitaria en minerales críticos, muchos de los cuales se encuentran en desechos electrónicos, y ha señalado la recuperación de estos materiales como una función clave de la economía circular. Proyectos como el de Atlantic Copper para recuperar minerales no férreos ya están en marcha en Huelva.

Del Olmo también ha subrayado la importancia de la producción de biogás y bioGNL a partir de los desechos de depuradoras para avanzar hacia el autoabastecimiento energético. En un contexto de crisis mundial, ha concluido que es fundamental que Europa gane autonomía en el abastecimiento de combustibles, y la economía circular es una pieza clave para lograrlo.