Así se vivieron los eternos 40 segundos en los que Juan y Medio se quedó sin voz en pleno directo

El popular presentador de televisión Juan y Medio pasó, hace tan sólo unos días, uno de los momentos más complicados de su ya extensa carrera televisiva. Jamás habíamos visto al comunicador andaluz, en los muchos años que lleva haciendo televisión, en una situación igual.

EL MENSAJE QUE DEJÓ SIN VOZ A JUAN Y MEDIO

El causante de ello fue Juan, un hombre de 67 años de edad, que lleva tres semanas luchando contra el coronavirus y que quiso enviar un mensaje de agradecimiento, desde la UCI, al conocido presentador del programa “La tarde, aquí y ahora”, de Canal Sur Televisión, utilizando el programa “H-Unidos”, por el que voluntarios con teléfonos y tablets mitigan la soledad de los pacientes que sufren esta enfermedad y les ayudan a contactar con familiares y amigos.

La intensidad del mensaje y la situación que éste creó en plato, en pleno directo, provocaron las lágrimas de los dos conductores del programa, Juan y Medio, y Eva Ruiz.

Pero aún quedaba por vivir algo más increíble y es que, cuando Juan y Medio quiso contestar al mensaje de su tocayo, le fue completamente imposible articular palabra, pasando 40 interminables segundos hasta que pudo reaccionar.

LA ENORME HUMANIDAD DE JUAN Y MEDIO

Juan y Medio vuelve a demostrar, una vez más, su enorme humanidad y no es la primera vez.

Hace pocas semanas, y en el mismo programa que presenta en la televisión autonómica, aprovechaba el cumpleaños de Amancio Ortega, para destacar el papel que este empresario está desarrollando desde que estalló esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, señalando que “si no fuera por el altruismo, por la generosidad, de este hombre, no cabe duda de que habría muchas más desgracias que lamentar”, al tiempo que añadía que “la posición de cualquier bien nacido es la de ser agradecido. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles”.

El presentador andaluz, aprovechó el final de su intervención para lanzar un dardo a quienes no se mostraban tan agradecidos como él, asegurando que “hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada. Están en tratamiento, mejorarán”, para concluir con un sonoro mensaje de agradecimiento: “Muchas gracias, feliz cumpleaños Amancio. ¡Cómo me molas!”.

También te puede interesar: