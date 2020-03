Juan y Medio responde a los que rechazan la ayuda de Amancio Ortega: “Repugnantes”

Juan y Medio es uno de los rostros más reconocibles de Canal Sur. Desde su programa se dirige a los habitantes de la comunidad sureña a diario. Ha sido a raíz de unas imágenes que se han viralizado por la crisis sanitaria del coronavirus, que el presentador ha querido recordar la figura de Amancio Ortega, con recado incluido.

Juan y Medio aplaude a Amancio Ortega y sus donaciones

Una imagen de unos sanitarios delante de la casa de Amancio Ortega haciendo sonar sus sirenas y aplaudiendo sonoramente, se ha vuelto viral en estos días. El cumpleaños del fundador de Zara e Inditex se celebró este sábado 28 de marzo. En las redes surgieron muchas iniciativas similares con las que se pretendía agradecer la labor del empresario.

Precisamente estas eran las imágenes que Juan y Medio aprovechaba para en su programa agradecer la labor de Amancio Ortega. “Si no fuera por el altruismo, por la generosidad, de este hombre, no cabe duda de que habría muchas más desgracias que lamentar”, aseguraba el presentador. “La posición de cualquier bien nacido es la de ser agradecido. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles”, confesaba.

El #zasca de #JuanyMedio a todos los que critican las donaciones de #AmancioOrtega es de los que suenan más allá de nuestras fronteras @LATARDE_RTVA @Evaruizcanalsur pic.twitter.com/hMym4gOYDj — MASPITV (@TVMASPI) March 31, 2020

La crítica de Juan y Medio a quienes no son agradecidos

Al final de su intervención, Juan y Medio quiso lanzar un dardo a quienes no se mostraban tan agradecidos como él: “Hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada. Están en tratamiento, mejorarán”, sentenciaba para concluir con un sonoro mensaje de agradecimiento: “Muchas gracias, feliz cumpleaños Amancio. ¡Cómo me molas!”.

Las donaciones de Amancio Ortega

La Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de material sanitario por valor de 63 millones de euros contra el coronavirus. Así lo ha publicado la institución este martes. Actualmente, están abiertas más gestiones para adquirir un mayor volumen de estos productos, por lo que el dinero invertido en estas ayudas aumentará en próximas fechas.

Los pedidos contemplan 1450 respiradores para las unidades de cuidados intensivos, 3 millones de mascarillas filtrantes para personal sanitario y un milllón de kits de detección del virus. El dinero de la fundación ha permitido adquirir otros equipamientos para centros sanitarios, como 450 camas hospitalarias.

Desde la Fundación Amancio Ortega han resaltado que la gestión de la compra se lleva a cabo gracias a la cooperación de Inditex, dado que aprovechan su capacidad logística y operativa. Además, las acciones se desarrollan de acuerdo con las indicaciones técnico-sanitarias de las autoridades españolas. De este modo, el material adquirido se está poniendo a su disposición tras su llegada a España.

Las primeras partidas, que incluyen respiradores y test de detección, están ya en territorio español. El grueso de los envíos llegará a España durante la primera quincena de abril.