Lo que debes evitar si eres hombre y vas a la Feria de Abril de Sevilla según un experto: "Me supera..."

Sevilla - Publicado el 07 may 2025, 07:00

A la Feria de Abril de Sevilla no se puede ir de cualquier manera. Así de contundente es un experto en moda de hombres como es José Balbino Arroyo. Como explica en COPE Sevilla, “esta es nuestra semana grande”, una semana de fiesta y una de las claves para saber cómo ir a nuestra Feria es que hay que “recoger la llave” para entrar en el recinto ferial y esa llave para los hombres es la corbata.

El experto asegura que los hombres "cada vez somos más conscientes de que a la Feria no se puede ir de cualquier manera", de hecho nos da mucha alegría que las nuevas generaciones respeten esas tradiciones y también sean conscientes de que hay que vestirse bien para la ocasión.

Y vestirse para la ocasión es ir muy elegante en la noche del pescaito, con tu traje completo y el resto de la semana optar o bien por el traje o bien por una americana, con o sin corbata, con el pañuelo al bolsillo, ir un poco más “casual”, aunque aun así con elegancia. Muchas veces esa elección la determina el tiempo, más o menos caluroso, o las personas con las que cada uno va a ir al recinto ferial, si es un grupo más cercano, más formal, una visita con compañeros de empresa, una recepción, etc.

el gran error que cometen algunos hombres cuando visten de traje

En general para ir a la Feria de Abril, los hombres suelen vestir traje, aunque la corbata es opcional. También como decíamos, se puede optar por una americana y chinos, o un traje ligero de lino. Se recomienda elegir colores claros para el día y tonos más oscuros para la noche.

El traje clásico:

Traje: Un traje de color azul marino o gris es una opción segura y elegante.

Camisa: Una camisa blanca o de tonos claros, como celeste, es ideal.

Corbata: Se puede llevar corbata, pero no es obligatoria. Si se lleva, se recomienda una corbata de tela o seda, con colores o estampados alegres.

Pañuelo: Un pañuelo de bolsillo puede complementar el look, pero no es necesario que combine con la corbata.

Cinturón o tirantes: Se puede usar cinturón o tirantes, pero no ambos.

Zapatos: Zapatos de cuero de buen acabado son la mejor opción.

Alternativas:

Americana y chinos: Se puede optar por una americana de lino o algodón, en colores como beige, azul cielo o gris, con unos chinos de algodón o lino.

Traje ligero: En los días más cálidos, se puede usar un traje de lino en colores claros.

Otros detalles:

Sombrero: Un sombrero puede ser un complemento elegante, especialmente para el día.

Gafas de sol: Las gafas de sol son una buena opción para protegerse del sol.

La vestimenta para la Feria de Abril para los hombres debe ser elegante pero no excesiva, y se puede adaptar a las preferencias personales. El experto destaca algunos errores como por ejemplo se debe tener cuidado con los estampados, de hecho se recomienda no llevar estampados muy llamativos en la chaqueta o en la corbata.

Y otro error muy destacado que José Balbino Arroyo dice que “me hace llevarme las manos a la cabeza”, porque es una cosa que “me supera”... Es ver “a una persona muy elegante, que ya vamos con nuestra americana, con nuestro traje abierto y ahora la corbata una cuarta por encima del cinturón, por favor no, la corbata siempre que llegue a la altura del cinturón”, que eso “se ve muy feo, y todavía hay muchos hombres que la llevan cortísima”.