Una americana en Sevilla explica cómo vestir en la Feria de Abril: "Esto no lo hagas"

La Feria de Abril de Sevilla ya ha desplegado su colorido espectáculo de farolillos, casetas y música por todo el recinto del Real, y miles de visitantes se preparan para disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de España. En medio del ambiente festivo, una influencer estadounidense se ha convertido en una guía inesperada para quienes no saben qué ponerse si no cuentan con el tradicional traje de flamenca. Shelby, conocida como @shelbyinsevilla, vive en la ciudad andaluza y ha querido compartir en redes sociales algunos consejos útiles para vestir con estilo —y sin cometer errores— durante la Feria.

“Si vas a la Feria y no te apetece vestirte de flamenca, no pasa nada”, dice con naturalidad en un vídeo que ya se ha viralizado. “Mucha gente lo hace, incluso para bailar sevillanas”, asegura, desmontando así la idea de que es obligatorio llevar el traje tradicional para integrarse en la fiesta. Aunque reconoce que el vestido de flamenca tiene un encanto indiscutible, Shelby insiste en que hay otras opciones igualmente válidas para sumarse a la celebración.

No es solo para quien lleva traje

Desde su perspectiva de extranjera integrada en la vida sevillana, Shelby ofrece un enfoque práctico y desenfadado. “Solo tienes que pensar en una boda española: flores, volantes, lunares y accesorios llamativos”, recomienda. Su visión conecta con muchas personas —locales y visitantes— que desean disfrutar de la Feria de Abril en Sevilla sin complicaciones ni gastos excesivos.

EFE La Feria de Abril de Sevilla, la de la vuelta a la fiesta de una semana de duración ya está en marcha oficialmente, tras encenderse el alumbrado, como siempre, a las 12.00 de la noche en punto, al mismo tiempo en su impresionante portada que en las 15 calles de su Real

Para ella, los accesorios son clave: pendientes grandes, bolsos que llamen la atención y toques de color. Pero también deja claro qué no se debe hacer: “No recomiendo la flor con un vestido que no sea de flamenca”. Ese detalle, aparentemente menor, puede marcar la diferencia entre acertar o no con el estilismo. Su consejo es coherente con lo que dicta la etiqueta no escrita de la Feria, que mezcla tradición y estética con un sentido de pertenencia muy marcado.

En su opinión, lo más importante es respetar el ambiente de la fiesta, pero sin caer en la rigidez. “No necesitas un traje de flamenca para pasarlo bien en la Feria. Mucha gente de aquí tampoco se lo pone, sobre todo de noche”, afirma. Una observación que desmonta mitos y abre la puerta a una participación más inclusiva y relajada. Comodidad, color y calor

La americana también recuerda aspectos prácticos que a veces se olvidan al planear una visita al Real. El polvo del albero, por ejemplo, puede jugar malas pasadas a quien estrene zapatos o lleve tejidos delicados. “Estará muy polvoriento, así que lo que lleves se ensuciará”, advierte, recomendando tacones cómodos o alpargatas, los clásicos zapatos de Feria. Y añade otro detalle clave: el calor. “Te recomiendo llevar el pelo recogido porque sí que da calor”.

Para Shelby, la Feria de Abril es sinónimo de alegría, luz y vitalidad. Por eso, insiste en un mensaje que no solo sirve como consejo de estilo, sino también como filosofía festiva: “No es momento de ir a lo neutro. La Feria es todo color”. Una llamada a dejar atrás los tonos apagados y sumarse al espíritu vibrante de Sevilla durante estos días.

Si estás pensando en asistir a la Feria y aún no sabes cómo vestirte, las recomendaciones de Shelby son una guía honesta, cercana y realista. Porque, al final, como ella misma dice, “la Feria es para divertirse. No te preocupes demasiado por lo que llevas puesto”.