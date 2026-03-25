Cientos de personas acuden al reparto del programa de mano ‘Saeta’ de COPE Sevilla

El reparto del programa de mano ‘Saeta’, la tradicional guía de Semana Santa que cada año edita COPE Sevilla, ha vuelto a despertar un enorme interés entre los oyentes y cofrades sevillanos. La iniciativa ha tenido una extraordinaria acogida, congregando a cientos de personas a las puertas de la emisora desde primera hora de la mañana.

Aunque la entrega de ejemplares estaba prevista a partir de las 10:00 horas, algunos sevillanos comenzaron a llegar desde las siete de la mañana para asegurarse su programa. La expectación ha sido tal que la cola ha llegado a extenderse desde la puerta de COPE Sevilla, en la calle Rioja, hasta La Campana, uno de los puntos más emblemáticos de la Semana Santa sevillana.

Larga cola desde primera hora de la mañana

Durante toda la mañana, cientos de oyentes pasaron por la sede de la emisora para recoger gratuitamente esta guía, que se ha consolidado como una herramienta imprescindible para seguir las procesiones por las calles de la ciudad. El programa ‘Saeta’ incluye horarios, itinerarios, novedades de las hermandades y toda la información necesaria para vivir con detalle cada jornada de esta semana tan esperada.

Además, los 200 primeros oyentes recibieron un obsequio de patatas fritas de la marca ‘Los Rosales’, un detalle que contribuyó a animar aún más una jornada marcada por el ambiente cofrade.

Programas de mano de Semana Santa, 'Saeta' 2026, de COPE Sevilla

Con iniciativas como esta, COPE Sevilla reafirma su compromiso con las tradiciones de la ciudad y con sus oyentes, acompañándolos un año más en la antesala de una de las celebraciones más importantes del calendario sevillano.