Vox ve "sintonía" con el PP para gobernar en Extremadura, pero avisa: "Todavía no hay acuerdo"

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha comparecido tras la reunión con el PP, este miércoles, en Mérida para seguir avanzando en la investidura de María Guardiola. Aunque ha calificado el encuentro como una "reunión muy técnica" y ha asegurado que salen "satisfechos", ha dejado claro que la negociación sigue abierta: "Todavía no hay ningún tipo de acuerdo".

Sin acuerdo, pero con optimismo

A pesar de la falta de un pacto cerrado, Fernández Calle se ha mostrado positivo sobre el futuro de las negociaciones. "Somos optimistas de cara al futuro", ha afirmado, al percibir una "predisposición por parte de la señora Guardiola para que lleguemos a un acuerdo". Según el líder de Vox, con estos encuentros el PP reconoce "cuál es el peso de VOX y los votos y el respaldo que ha tenido" en las autonómicas.

Hay una clara voluntad de que se llegue a un acuerdo" Óscar Fernández Calle Líder de Vox en Extremadura

El dirigente de Vox ha explicado que la negociación se encuentra en la fase de "hablar de medida a medida, de hablar de presupuesto, de hablar de un calendario". Ha subrayado que no se ha abordado el "reparto de responsabilidades", ya que la prioridad es cerrar un acuerdo programático. "Primero queremos llegar a un acuerdo en cuanto a nuestras iniciativas, a nuestro proyecto, y una vez que eso esté cerrado […] pues hablaremos del resto de cosas", ha detallado.

Primero las medidas, luego los cargos

Sin querer entrar en detalles concretos, ha confirmado que sobre la mesa se ha hablado de asuntos como la materia impositiva, Tierra de Barros, la central nuclear de Almaraz o la vivienda. Ha insistido en que existe "sintonía" y que lo más importante es que "hay una clara voluntad de que se llegue a un acuerdo", aunque el pacto final se hará esperar hasta que esté "todo atado".

Sobre los plazos, Fernández Calle ha recordado que la fecha tope es el 3 de mayo, aunque espera que se alcance antes. "Ojalá sea antes, pero si tenemos que esperar 10 horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños", ha concluido, subrayando la necesidad de que el pacto esté respaldado por un acuerdo presupuestario.