Cae en Barcelona una red que combinaba estafas amorosas con falsas inversiones inmobiliarias

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona una compleja organización criminal que se dedicaba a una doble modalidad de engaño: las estafas amorosas y la captación de capital para falsas inversiones inmobiliarias. En el marco de la denominada operación “Varkov”, han sido detenidas tres personas que presuntamente habrían movido cerca de 760.000 euros a través de más de 500 operaciones bancarias. El perjuicio económico total causado a las víctimas podría ascender hasta los 500.000 euros.

Durante la intervención, los agentes llevaron a cabo tres registros en la provincia de Barcelona, dos de ellos en viviendas particulares y un tercero en la oficina de una empresa vinculada a la trama. Como resultado de estos registros, se ha intervenido material clave para la investigación, incluyendo dos vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación societaria y varios contratos simulados que eran utilizados para dar una falsa apariencia de legalidad a las operaciones.

Una de las medidas más contundentes ha sido el embargo de 33 cuentas bancarias y seis inmuebles propiedad de los investigados, con el objetivo de asegurar el posible resarcimiento a las víctimas. Además, se ha procedido al bloqueo de distintas operativas financieras para cortar por completo el flujo de capital de la organización. Estas acciones buscan garantizar que los activos obtenidos ilícitamente no puedan ser ocultados o transferidos.

Una relación sentimental como punto de partida

La investigación se puso en marcha gracias a la denuncia de una mujer que alertó a las autoridades de su situación. Según manifestó, el hombre con el que mantenía una relación sentimental desde hacía tiempo la estaba presionando para que invirtiera grandes sumas de dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad que prometía enormes beneficios. La confianza de la víctima fue el principal activo con el que contaron los estafadores.

Los investigadores de la Guardia Civil no tardaron en confirmar las sospechas. El principal responsable de la trama simulaba una relación afectiva con la víctima, aprovechando la confianza generada durante años para obtener de ella importantes cantidades de dinero. Sin embargo, los fondos que debían destinarse a la prometedora inversión inmobiliaria nunca llegaron a materializarse, confirmándose que todo formaba parte de un elaborado engaño.

GUARDIA CIVIL Agente de la Guardia Civil

Un entramado societario para blanquear el dinero

Tirando del hilo, la Guardia Civil logró identificar a otras dos personas que colaboraban estrechamente con el principal investigado para mantener la estructura criminal. Una de estas personas mantenía con él una relación empresarial y participaba activamente en la gestión de la compañía utilizada para mover el dinero. El tercer implicado habría actuado como testaferro, una figura clave para ocultar la verdadera identidad de los responsables.

El modus operandi de la red se basaba en un flujo de dinero completamente incompatible con la actividad empresarial que declaraban sus sociedades. Los agentes constataron el uso de varias empresas interpuestas creadas con el único fin de dar una apariencia de legalidad a las operaciones financieras. Esta estrategia de blanqueo de capitales tenía como objetivo dificultar al máximo el seguimiento del dinero y evitar que las autoridades pudieran rastrear su destino final.

La investigación continúa abierta

La operación “Varkov” todavía no se ha dado por concluida y la investigación continúa abierta para determinar el alcance económico total de la estafa, que podría ser superior al estimado inicialmente. Las autoridades no descartan que existan más víctimas que todavía no han denunciado, así como la posible implicación de otras personas en la organización criminal desarticulada.

Esta operación ha sido desarrollada por la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña y se encuentra dirigida por la Sección de Instrucción Plaza no 30 del Tribunal de Instancia de Barcelona. A los tres detenidos se les imputan presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales, cargos que podrían acarrear importantes penas de prisión debido a la gravedad y la complejidad del entramado delictivo.