Esto es lo que se sabe de Astralaga para el partido que el Granada CF juega el Sábado de Pasión

La duda persiste. Estamos a miércoles y el Granada no ha dado ninguna pista sobre quién podrá defender su portería este sábado ante el Huesca en el Nuevo Los Cármenes. Astralaga no trabaja con el resto de sus compañeros. Iker García, guardameta del Recreativo, es la alternativa, puesto que Luca Zidane se ha marchado con su selección. El joven cancerbero de 19 años es valenciano y comenzó su carrera futbolística en el Alzira, aunque desde juveniles está en el club rojiblanco.

buen ambiente en granada

Se espera una gran entrada en el Nuevo Los Cármenes debido a la promoción según la cual cada abonado puede conseguir cuatro entradas al precio de 15 euros. Una victoria del Granada lo colocaría a once puntos del corte del descenso y supondría un paso gigante para evitarlo.

pesimismo en huesca

El Huesca llega con dinámica negativa a Granada en el segundo partido que será dirigido por el que fuera entrenador del rojiblanco, José Luis Oltra. Lleva cinco partidos sin conocer la victoria y en todos, menos en uno, ha caído derrotado, incluido el del debut del nuevo técnico. No existe optimismo la capital oscensce con respecto al futuro del equipo y, pese a que la distancia con respecto al corte del descenso es de solo cinco puntos, algunos consideran que hay que comenzar a contemplar que el equipo juegue la próxima temporada en otra categoría. Mientras, el técnico desea mantener un mensaje positivo.