Cae una red que roba perfumes de lujo en aviones del aeropuerto de Sevilla para venderlos en internet

La Guardia Civil ha destapado una trama dedicada a la sustracción de perfumes y cosméticos de lujo destinados a la venta a bordo de aviones en el aeropuerto de Sevilla. La investigación, que se ha saldado con cuatro personas investigadas, se inició tras las denuncias de la tripulación, que alertó de la desaparición sistemática de productos mientras las aeronaves se encontraban en los hangares de mantenimiento.

Un negocio ilícito en internet

Los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) localizaron varios perfiles en una conocida plataforma de compraventa online donde se vendían los artículos robados. Estos productos se ofertaban como nuevos y a precios muy inferiores a los del mercado, lo que levantó las sospechas de los investigadores.

El análisis técnico de las publicaciones permitió confirmar que los artículos pertenecían a los mismos lotes de distribución exclusiva para la comercialización a bordo de las aerolíneas. Según la investigación, entre agosto de 2024 y julio de 2025 se realizaron más de un centenar de transacciones ilícitas, generando un beneficio económico que superó los 3.700 euros.

Discrepancias en el inventario

Una de las claves de la investigación fue el cotejo exhaustivo entre los registros de reposición de la empresa suministradora y las ventas reales. Este análisis sacó a la luz irregularidades recurrentes, demostrando que las reposiciones solicitadas eran superiores a las ventas declaradas. Esto confirmó la sustracción física de la mercancía durante las fases de mantenimiento en el recinto aeroportuario.

Finalmente, con la confirmación de la empresa proveedora, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de las cuatro personas implicadas. El resultado de las actuaciones ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, aunque las pesquisas se mantienen abiertas para el total esclarecimiento de los hechos.