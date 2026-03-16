La hostelería de Cantabria se reinventa: eficiencia y diseño marcan el nuevo rumbo del sector

Detrás de cada cocina que arranca al amanecer, de cada barra que se llena a la hora del vermú o de cada sala que cuida el detalle, hay un complejo engranaje de equipamiento y decisiones que, a menudo, pasa desapercibido. Una de las empresas que lleva tres décadas siendo un pilar para el sector hostelero en Cantabria es Piscis Select. Su gerente, José Manuel Saiz, ha desvelado las claves de su trabajo y las tendencias actuales en una entrevista con Cristina Jimeno en el programa Herrera en COPE Cantabria.

De bazar a referente del sector

La historia de Piscis Select comenzó hace casi 35 años como un bazar de hogar y decoración. Con el tiempo, la empresa ha evolucionado hasta consolidar tres áreas de negocio: bazar, industria y, principalmente, hostelería. Saiz explica que hoy su principal cometido es equipar a bares, restaurantes y hoteles, proveyendo todo lo necesario en “cristalería, la vajilla, la cubertería” y demás utensilios indispensables para el funcionamiento de una cocina profesional.

La eficiencia, el nuevo pilar de la hostelería

Aunque la presentación siempre ha sido importante, hoy el foco ha cambiado. Según el gerente de Piscis Select, “la parte visual hoy en día juega un papel muy importante”, pero la eficiencia se ha convertido en el factor determinante. Este cambio responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles en un sector muy exigente.

La búsqueda de eficiencia está directamente ligada a los recursos humanos. Saiz lo resume así: “Necesitamos mecanismos o formas, sean digitales o sean aparatos en cocina que te ayuden a ser más efectivo, a producir más con menos recurso humano”. Esta necesidad impulsa la innovación en equipamiento de cocina.

Junto a la eficiencia, ha surgido una nueva tendencia que busca enriquecer la experiencia del cliente. Se trata, según Saiz, del “pequeño artículo decorativo de iluminación” en la mesa, un detalle que ayuda a “crear ambientes más inmersivos” y a hacer que la visita del comensal sea memorable.

Asesoramiento personalizado

El valor de Piscis Select no reside solo en su amplio catálogo, con miles de referencias que incluyen hasta productos de ‘take away’ o decoración, sino en su acompañamiento al hostelero. El equipo primero escucha la idea del cliente y, si este llega sin un plan definido, la exposición y ‘showroom’ de la empresa sirve como fuente de inspiración. Además, se adaptan a las necesidades de cada perfil profesional: “Al cocinero, al propietario, al jefe de sala, al metre”.

Piscis Select

La empresa ha adoptado un modelo de omnicanalidad para facilitar la vida a sus clientes. Ofrecen la posibilidad de hacer pedidos por teléfono, recibir visitas en el establecimiento, comprar en la tienda online piscisselect.com o incluso enviar una foto por WhatsApp para localizar un producto. Pese a ello, Saiz subraya que la posibilidad de “verlo y tocarlo” en su exposición del Polígono de Raos sigue siendo fundamental.

Detrás del éxito de la compañía hay un equipo humano sólido. Saiz destaca el papel de su mujer y compañera, Yoli, desde los inicios, y de otra figura clave con más de 20 años en la empresa, al que apodan “el equilibrista”. Junto a ellos, un equipo de ocho personas completa una plantilla totalmente orientada a satisfacer las necesidades del cliente.

"Tener ilusión y ganas, y querer mostrarle a los demás lo que puedes hacer” José Manuel Saiz Gerente de Piscis Select

Mirando al futuro, aunque ya realizan trabajos fuera de Cantabria, la ambición de José Manuel Saiz es clara y se centra en la fidelidad de sus clientes. Para él, el verdadero éxito sería consolidarse y “ser el la primera opción para nuestro cliente”.

Como consejo para quienes piensan en emprender en hostelería, Saiz recomienda, en primer lugar, tener un concepto claro y “no replicar conceptos” ya existentes. Además, señala la importancia de la digitalización y un buen asesoramiento fiscal. Sin embargo, para él, el ingrediente indispensable es la pasión: “Tener ilusión y ganas, y querer mostrarle a los demás lo que puedes hacer”.