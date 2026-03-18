El PP de Jaca sugiere al PSOE "más implicación" en la gestión municipal y que aplique en la Comarca los mismos niveles de exigencia

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaca ha reaccionado con “sorpresa” a las acusaciones vertidas por el PSOE sobre el pleno municipal, y fuentes del PP ironizan al señalar que “tal vez hablamos de plenos distintos, o de una sesión en la Comarca”. Los populares argumentan que los socialistas son plenamente conscientes del trabajo que se está llevando a cabo para modernizar las plataformas de gestión municipal, al tiempo que sugieren al PSOE una implicación más proactiva en los avances que el Ayuntamiento brinda a sus vecinos.

Las mismas fuentes sostienen que “los argumentos del PSOE serían risibles si no ocultaran una lectura sesgada” de la actividad administrativa e institucional de Ayuntamiento. A título de ejemplo, la nota emitida por los socialistas señala textualmente que, ante determinadas mociones, “[los populares] han considerado hacerlas institucionales posteriormente a su venta partidista”. Curiosamente, los socialistas se refieren a iniciativas que, efectivamente, habían sido presentadas por el PP, que consideran “chocante” que el PSOE critique una “evidente invitación a la unanimidad del pleno”. En su nota, y tras censurar ese supuesto carácter partidista, el Grupo Socialista pasa a explicar y

defender propuestas de otros grupos políticos. “No sabemos qué pensará la izquierda de Jaca sobre la pedagogía del PSOE”, afirman las fuentes populares.

El Grupo Popular, por último, invita a los socialistas a aplicar en la Comarca los niveles de exigencia que plantea en el Ayuntamiento. La corporación comarcal, que preside la concejala socialista de Jaca Olvido Moratinos, celebra sus plenos cada dos meses “con escaso contenido institucional”. El PP finaliza sugiriendo al PSOE “no frivolizar con una institución, el Ayuntamiento, que vela responsablemente por sus vecinos”.