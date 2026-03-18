Almuñécar organiza una ruta a la Sierra de Tejeda entre ríos y senderos

El Programa Senderismo Almuñécar 2026 vuelve este domingo 22 de marzo con una ruta circular por el entorno natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. La misma, que comienza en Alcaucín para seguir por el Área Recreativa El Alcázar y el río Alcázar, destaca por su riqueza botánica y la presencia constante de agua, lo que la convierte en una experiencia ideal para quienes buscan combinar deporte y naturaleza.

El recorrido, de unas seis horas de duración y dificultad media, permitirá a los senderistas disfrutar de un entorno natural de gran valor paisajístico y ecológico. Durante la jornada se visitarán enclaves como miradores, fuentes naturales, arroyos y una cascada, pasando por puntos destacados como la Fuente Eduardico, Fuente Seca o los Llanos del Panete.

La actividad comenzará a las 7:30 horas, con salida en autobús desde el estadio municipal de Deportes ‘Francisco Bonet’ de Almuñécar. Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en el ‘Francisco Bonet’, de lunes a jueves en horario de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Para mayor información se puede contactar a través de los teléfonos 958 883 142 y 673 369 309.