Medio millar de corredores se citan en el VIII Cross Escolar de Torrenueva Costa

El municipio de Torrenueva Costa vibró con la celebración del VIII Cross Escolar, una cita que reunió a cerca de 500 corredores bajo un cielo de nubes y claros. La prueba, que ya es un pilar fundamental del atletismo comarcal, era la segunda parada puntuable del XIV Premio ‘Campos de Granada’ de Deporte Base

El evento tuvo lugar en el renovado circuito del Recinto Ferial, situado tras el polideportivo municipal ‘Paulino Salgado’, un trazado que permitió a los atletas disfrutar del entorno natural de la vega torreña. Con el Ayuntamiento y el Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’ al frente, la organización contó con el respaldo de la Junta de Andalucía y diversas entidades privadas, destacando especialmente la labor del cuerpo de voluntarios, cuyo trabajo fue esencial para el éxito de la seguridad y el avituallamiento.

En lo competitivo la categoría absoluta masculina, con un recorrido de 5.400 metros, tuvo como ganador al motrileño Luis Rodríguez Rodríguez; mientras que en féminas, y con 3.600 metros, se impuso María Caraffo Zanetta. En la competición de locales triunfos para Pedro Carlos Hernández Morielas y María Begoña Ruiz Callejón.

El cuadro de honor se extendió a todas las edades, desde los más veteranos hasta la categoría pitufo, jóvenes nacidos a partir del año 2022. En sub 20 los triunfos fueron para Blanca Barbero Arquero y Alejandro Rodríguez Pérez; en veteranos A ganaron Yasmina El-Kaddouri y Pedro Carlos Hernández; en veteranos B lo hicieron María Villaescusa y Jorge Palomares; mientas que en súper veteranos ganó Lorenzo Rivas.

En las categorías de formación los ganadores fueron Marta Martín Martín y Adrián García Pérez, en ESO; Julia Hidalgo Moraga y Miguel Ángel Alcántara Pasadas, en infantil; Fátima Prados Rufino y Pablo Bonet González, en Quinto y Sexto de Primaria; Iman El Malaki y Alberto Martínez Tarragona, en Tercero y Cuarto de Primaria; y Marieta Ibisate Arnedo y Adrián Martín Maldonado, en Primero y Segundo de Primaria.