Viaja desde Sevilla a Nueva York, reserva un hotel a 200 euros la noche y lo que encuentra le deja a cuadros: como una cárcel

Viajar es uno de esos placeres que están al alcance de todos y que tenemos que hacer cada vez que podamos. No solo por lo maravilloso de conocer un lugar nuevo y recorrerlo entero, sino por lo que se puede aprender de otras culturas y otras costumbres.

Normalmente, cuando conoces a alguien y le preguntas por sus aficiones, la de viajar aparece entre las más cotizadas. Porque sí, a todo el mundo le gusta en mayor o menos grado. Es cierto eso de que para viajar hace falta dinero, pero lo cierto es que, aunque sea un destino más cercano a tu hogar, siempre se puede hacer.

Seguro además que, en tu mente, tienes algún que otro destino pensado y sueñas con hacerlo más pronto que tarde. Sea cual sea, viajar es algo que todos tenemos que probar y hacer al menos una vez al año. E, insistimos, no tiene que ser al otro lado del mundo.

Pues bien, entre los destinos más cotizados por muchos está la 'capital del mundo', conocida, sobre todo, como Nueva York. Ya sabes que es la ciudad que nunca duerme y, si has estado alguna vez, ya sabes por qué es.

Eso sí, quizá por ser tan concurrida (en cualquier época del año), es una de las ciudades más caras del mundo. Mucho ánimo para encontrar alojamiento y que no te saquen un ojo de la cara.

Cuando empiezas a planear tu viaje a Nueva York te empiezan a surgir muchas dudas. Por un lado, lo primero que quieres ver es qué vuelos coger y cuáles se acomodan más a tu presupuesto, porque lo cierto es que hay algunos que pueden resultar baratos.

Claro, eso te anima para seguir el viaje y hacerlo, pero cuando ves lo que hay que pagar más adelante, te entran los mil males. Porque sí, conseguir alojamiento es una tarea harta difícil, ya que una sola noche, en las zonas céntricas y turísticas, suele sobrepasar los 100 euros.

Si encuentras algo más barato, míralo bien, porque luego la experiencia puede ser de lo más nefasta. Y esto es lo que le pasó a Ana, una joven de Sevilla que viajó a la gran manzana y, con antelación, consiguió un hotel a 200 euros la noche.

Claro, eso da a entender que iba a ser en una zona buena de Nueva York y que el hotel sería bueno. Pero nada más lejos de la realidad, como contaba ella misma en TikTok.

Y es que nada en la habitación era bueno. Para empezar, era pequeña, pero es que había cosas donde más que una habitación, aquello se asemejaba a una cárcel. No había baño dentro, pero sí un lavabo como en cualquier celda.

Además, la habitación está orientada de tal manera que no hay luz natural, con una ventana por la que “te pueden entrar a robar, te pueden asaltar por la noche” como decía Ana. La cosa no quedaba ahí, porque mostraba cómo era la cama (parecía un catre) y los armarios, que en realidad eran taquillas.

