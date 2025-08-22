Pide un bocadillo en un bar de Sevilla, el cocinero se olvida de un ingrediente clave, y acaba detenido por la policía

Un hombre natural de Córdoba fue arrestado por la Guardia Civil tras incendiar conscientemente un bar de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca por no incluir mayonesa en un bocadillo que había solicitado. El suceso generó una rápida intervención policial y la evacuación preventiva del establecimiento, afortunadamente sin víctimas graves.

El altercado y la rápida actuación

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los hechos se produjeron a media tarde en la Cafetería Las Postas, cuando el hombre, visiblemente enfadado, intentó forzar que se le sirviese mayonesa. Al serle denegada debido a limitaciones del establecimiento, el cliente reaccionó ausentándose unos minutos. Acudió a una gasolinera cercana (a unos 100 metros) para conseguir el combustible. Cuando lo compró, volvió a la cafetería, prendiendo fuego intencionadamente a la barra, a mobiliario y elementos cercanos, provocando rápidamente llamas visibles desde la calle.

La reacción del personal del bar fue inmediata: se alertó a los servicios de emergencia mientras se procedía a evacuar a los presentes. Los bomberos lograron extinguir el fuego en cuestión de minutos, evitando daños estructurales graves y posibles lesiones mayores entre los clientes. Este es el vídeo del suceso, que compartía el usuario @niporwifi en X (antes Twitter):

Sin heridos graves, pero con consecuencias

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. Solo sufrió algunas quemaduras el hombre que causó el incendio, quien después de ser arrestado, tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

El titular del establecimiento, José Antonio Caballero, declaró que fue "surrealista" y que, además del susto, lo más importante es no hubo heridas graves, ningún trabajador o cliente resultó herido —exceptuando al propio artífice.

Por su parte, la Guardia Civil arrestó al autor del fuego y, actualmente, se encuentra bajo custodia, a disposición judicial. El pirómano podría enfrentarse a cargos por daños materiales y alteración del orden público. Además, el coste de la reparación del local se estima que podría situarse por encima de los 7.000 euros.

Con la investigación aún en curso, lo sucedido en Los Palacios y Villafranca sirve como recordatorio: el autocontrol y la comunicación son fundamentales para resolver desacuerdos cotidianos sin que escalen a situaciones de riesgo. Además, también nos recuerda algo más: "no juegues con fuego porque que te puedes quemar".