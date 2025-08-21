Detenido por retener en un trastero de Málaga a su pareja, que pidió auxilio a una amiga por un mensaje de WhatsApp

Agentes de la Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre por, presuntamente, retener en un trastero a su pareja, una mujer de 30 años, que pidió auxilio a una amiga por un mensaje.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado martes, día 19, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales. Un mensaje de WhatsApp de la mujer para una amiga le indicaba que estaba siendo retenida por su pareja y le pedía que avisara a la Policía.

UN MENSAJE CON LA UBICACIÓN

Tras el primer contacto, la joven logró enviar un segundo mensaje a su amiga con la ubicación. Una vez en el lugar, los agentes inspeccionaron la zona, pero no consiguieron hallarla, por lo que trataron de contactar por teléfono. Al parecer, la mujer logró descolgar sin responder, aunque, según el rotativo, se la escuchaba llorar y pedirle a alguien que la dejara salir.

Ante la posibilidad de que hubiese que entrar por la fuerza, se movilizó a los efectivos del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local; mientras que los agentes volvieron a inspeccionar el inmueble y cuando revisaban el garaje, al pasar junto a los trasteros, escucharon un murmullo acompañado de lamentos y llanto.

Al parecer, según el diario, los agentes llamaron a la puerta identificándose y cuando iban a emplear la fuerza para acceder, el sospechoso abrió. La joven fue liberada y el presunto autor de los hechos, de nacionalidad española y de 20 años, fue detenido por presuntamente retenerla, así como por propinarle varios golpes a la mujer, que fue trasladada a un hospital.