Carlos Alcaraz barre a Bellucci en hora y media: ya está en tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz de España reacciona después de ganar un punto contra Mattia Bellucci de Italia durante la segunda ronda del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York.

Carlos Alcaraz no dio opción alguna a Mattia Bellucci en la segunda ronda del US Open 2025. El tenista murciano firmó un partido impecable que resolvió en apenas una hora y media, con un marcador contundente de 6-1, 6-0 y 6-3. Fue un recital de potencia, confianza y solidez que confirma su candidatura al título en Nueva York, donde ya levantó el trofeo en 2022.

El italiano, uno de los zurdos más prometedores del circuito, apenas pudo sostener el ritmo del número dos del mundo. Con un tenis agresivo desde el fondo y sin apenas fisuras con el servicio, Alcaraz desarmó por completo a su rival, que acabó cediendo el encuentro con una doble falta.

Un inicio arrollador de Carlitos

El partido arrancó con el murciano mandando desde el primer intercambio. Quebró el servicio de Bellucci en el juego inaugural y rápidamente impuso un ritmo inalcanzable para su adversario. En solo 30 minutos se llevó el primer set por 6-1, demostrando la diferencia de nivel entre ambos.

EFE Carlos Alcaraz de España reacciona después de ganar un punto contra Mattia Bellucci de Italia durante la segunda ronda del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York.

La segunda manga fue aún más demoledora. Alcaraz firmó un rosco (6-0) en apenas 25 minutos, desplegando golpes ganadores y una intensidad que desbordó al transalpino. Bellucci, desquiciado, no encontraba soluciones y veía cómo se le escapaba el encuentro sin apenas poder presentar resistencia.

Bellucci reaccionó tarde

El tercer set dejó algunos destellos de orgullo por parte del italiano, que consiguió ganar sus primeros juegos tras encajar un parcial de doce consecutivos. Sin embargo, la resistencia fue breve. Alcaraz recuperó la iniciativa con un revés paralelo marca de la casa y cerró el choque por 6-3 con un nuevo break, rubricando una actuación sólida de principio a fin.

EFE Mattia Bellucci de Italia en acción contra Carlos Alcaraz de España durante la segunda ronda del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York.

La grada de la Arthur Ashe, todavía con muchos asientos vacíos al inicio por el tráfico en Nueva York, acabó rindiéndose al español, que no dio tregua y sigue firme en su camino hacia los octavos de final.

Darderi será su próximo rival

Más sobre el US Open Hoy todas las tenistas del US Open llevan esta prenda de ropa, pero la primera fue una española: "La diseñadora odiaba a Coco Chanel"

El próximo escollo de Alcaraz será Luciano Darderi, que superó su partido de segunda ronda tras un intenso duelo a cinco sets. El italiano de 22 años es una de las revelaciones del tenis transalpino, aunque tendrá que medirse a un Alcaraz lanzado y con ganas de recuperar el número uno del mundo, objetivo que podría lograr en este US Open.

El choque entre ambos se disputará el viernes y se presenta como una nueva oportunidad para Carlitos de seguir mostrando su mejor versión. Después de caer en segunda ronda en 2023, el murciano vuelve a situarse en la tercera ronda por cuarta vez en su carrera en Flushing Meadows, un escenario que parece hecho a su medida.

El sueño neoyorquino de Alcaraz continúa intacto y, visto lo visto frente a Bellucci, con motivos de sobra para que los aficionados españoles crean en una nueva conquista en territorio estadounidense.