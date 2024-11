Un bar de Sevilla acaba poniendo un cartel por la confusión de los turistas con su nombre: "¡No tenemos!"

En España hay un total de 101.397 bares, según un estudio llamado 'benditos bares' publicado por Federación Española de Hostelería y Coca-Cola. La ciudad con más de ellos es León ( 4,97 bares por cada 1.000 habitantes), según este mismo estudio, pero no lejos se encuentra Sevilla que, según la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, cuenta con un total de 3.500 locales.

Muchos de ellos, como El Rinconcillo, son históricos de la capital andaluza mientras que, otros, han nacido a la postre y fruto del crecimiento de la ciudad y, sobre todo, de la llegada masiva de turistas. Así, no es extraño ver a sevillanos de toda la vida luchando por entenderse con una vasta clientela de 'parroquianos' extranjeros que, en muchas ocasiones, ni siquiera dominan el español.

Canva Imagen aérea del centro de Sevilla

Es lo que le ha debido de ocurrir a un bar en concreto de la ciudad hispalense que, harta de una confusión bastante habitual con su propio nombre, ha tenido que colgar un cartel en el cristal advirtiendo a los turistas de Sevilla.

Un bar de Sevilla, obligado a colocar un cartel

Se trata de la cafetería 'Curros', situado en la calle Correduría, cerca de la Alameda de Hércules. Un local amplio, situado en una esquina y cuyo cartel es amplio y visible. Pueden hacerse muchas suposiciones acerca del motivo del nombre del bar, pero lo presumible es que alguno de los regentes se llamase Francisco, o puede que incluso se refiera a la mítica mascota 'Curro' de la Expo de 1992 en la capital andaluza. No obstante, y por lo que dice el cartel que puede verse desde la cristalera, esa suposición puede que no la hagan los turistas que no hablan español.

Así se ve en un mensaje de X publicado por el escritor Julio Muñoz Gijón, conocido en la red social como el usuario @rancio y en el que puede llerse en un perfecto inglés que no venden churros. “We do not have churros, the name of the business is Curros (no tenemos churros, el nombre del negocio es Curros)”. "Sólo en Sevilla", apostillaba el novelista.

Un post que se ha llenado rápidamente de comentarios de usuarios que, señalaban, “en Sevilla y muchas partes de Andalucía no son churros, son tejeringos”; “yo aquí vería una maravillosa oportunidad de abrir una nueva línea de negocio”, bromeaba otro. Pero es que no eran pocos los usuarios que reconocían que, aunque han vivido en Sevilla y son españoles, han tenido la misma confusión. “Me acaba de explotar la cabeza, he pasado mil veces por allí y siempre he pensado que era de churros” o “yo vivía frente al Vizcaíno y no me he dao cuenta hasta ahora “, escribían”.

El bar de Sevilla que recomienda un oyente de Herrera

Las intervenciones en 'la hora de los fósforos' de Herrera en COPE tienen lugar cada día y y uno de ellos es Ana, que recomienda un bar en concreto de la ciudad sevilllana. En primer lugar, dice que recomendaría la música, la lectura y su consejo concreto es esta: "Me han dicho unos amigos que han ido a un mesón nuevo en Sevilla llamado Campeones. Está llevado, en un 75%, por discapacitados. Dicen que la atención, el cuidado y el precio es magnífico".

Alamy Stock Photo Terraza de un bar de Sevilla

José Antonio, por otro lado, nos invita a ir a Cabo de Gata. A un pueblo pesquero próximo en el que se come de maravilla. "He estado un par de veces en la zona. Merece la pena. He hecho la ruta en moto desde Almería por toda la costa. Yo vivo en San Javier, Murcia, y es espectacular pases por donde pases. Las playas son geniales", relata en 'Herrera en COPE'.