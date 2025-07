La opinión de Marcos Llorente sobre el Atlético, en comparación con Barça y Real Madrid, tras los últimos fichajes: "¿Por cuánto?"

El Atlético de Madrid alzó el telón de la pretemporada 2025/26 este pasado lunes 21 de julio tras la disputa del Mundial de Clubes. Ese mismo día, la expedición rojiblanca puso rumbo al tradicional stage de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael y allí estarán hasta este fin de semana.

resto de pretemporada

Después de los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, el equipo retomará los entrenamientos en Majadahonda el lunes 28, y tras seis días de entrenamiento allí, los del 'Cholo' Simeone visitarán el próximo 3 de agosto el Estádio do Dragão para enfrentarse al FC Porto a partir de las 20:00 hora peninsular española.

Una vez se dispute ese primer encuentro amistoso, la expedición rojiblanca se desplazará a Inglaterra para jugar ante el Newcastle el sábado 9 de agosto a las 17:00 horas peninsular española.

Atlético de Madrid entrenando en la pretemporada

Ese será el último duelo antes de que el Atlético comienza LaLiga el domingo 17 de agosto contra el Espanyol.

MERCADO DE FICHAJES

Este pasado jueves, el conjunto rojiblanco confirmó la llegada de Hancko, que se ha convertido en el sexto refuerzo de este mercado de verano tras las llegadas de Pubill, Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso y Álex Baena.

El club también aseguró la continuidad de los cedidos Juan Musso y Clément Lenglet, además de confirmar este mismo miércoles la salida de Saúl Ñíguez, noveno jugador con más partidos en la historia del Atlético.

X - ATLETICO Dávid Hancko, con el Atlético de Madrid

marcos llorente, en cope

Este viernes, desde Los Ángeles de San Rafael, el centrocampista Marcos Llorente atendió a los micrófonos de Deportes COPE y analizó la actualidad rojiblanca, después de unas vacaciones en donde se le ha visto jugar al golf con Jon Rahm: "Aprovecho esas semanas para cosas que no puedes hacer durante la temporada. El golf me encanta, el irte con amigos, desconectar, me gusta mucho. Son horas en la que ni toco el móvil".

Son muchos los refuerzos del club rojiblanco en este mercado de fichajes, y preguntado por los objetivos de equipo, Llorente apunta que la idea es la de "todos los años, competir": "El club ha hecho un gran esfuerzo con los fichajes y entre todos tenemos que competir a un nivel muy alto y competir por todo. Ha venido gente de calidad que nos va a dar un salto más".

Sobre si existe la posibilidad de exigir más al equipo, el jugador rojiblanco indica que hay que preguntar a la afición porque "es algo de fuera": "Siempre damos el 100%. La exigencia hace dar más".

Para acabar, y cuestionado por la comparación con Barça y Real Madrid, indica que "no sabría qué decirte", aunque para Llorente quizás los refuerzos en el Barça y Real Madrid son "similares o mejores los suyos", después de preguntar "¿por cuánto?" había fichado el club blaugrana.