El objetivo del Atlético de Madrid para Marcos Llorente tras los últimos fichajes: "Como todos los años"

El Atlético de Madrid, tras su participación en el Mundial de Clubes, lleva ya unos días preparando la nueva temporada, y desde principios de semana el equipo rojiblanco se encuentra en el tradicional stage de Los Ángeles de San Rafael.

El Atlético de Madrid oficializó este jueves el fichaje del central eslovaco de 27 años Dávid Hancko, que tras pasar el reconocimiento médico ha firmado un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta junio del 2030, informó el club madrileño.

Hancko, que militó la última campaña en el Feyenoord y que se ha convertido en el primer futbolista eslovaco de la historia del equipo rojiblanco, se incorporó de inmediato a la concentración de pretemporada del primer equipo en Los Ángeles de San Rafael, donde ya se entrenó con el resto de sus compañeros.

Así, la llegada de Hancko este verano se une a las ya anunciadas de Pubill y Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso y Álex Baena.

Este viernes, desde Los Ángeles de San Rafael, el centrocampista Marcos Llorente atendió a los micrófonos de Deportes COPE y analizó la actualidad rojiblanca, después de unas vacaciones en donde se le ha visto jugar al golf con Jon Rahm: "Aprovecho esas semanas para cosas que no puedes hacer durante la temporada. El golf me encanta, el irte con amigos, desconectar, me gusta mucho. Son horas en la que ni toco el móvil".

De cara al nuevo año, Llorente lo tiene claro: "Con mucha ilusión y ambición para darle al club todo lo que depositó a mí en su día. Hay gente nueva y joven que siempre ilusiona".

Son muchos los refuerzos del club rojiblanco en este mercado de fichajes, y preguntado por los objetivos de equipo, Llorente apunta que la idea es la de "todos los años, competir": "El club ha hecho un gran esfuerzo con los fichajes y entre todos tenemos que competir a un nivel muy alto y competir por todo. Ha venido gente de calidad que nos va a dar un salto más".

Sobre si existe la posibilidad de exigir más al equipo, el jugador rojiblanco indica que hay que preguntar a la afición porque "es algo de fuera": "Siempre damos el 100%. La exigencia hace dar más".

Para acabar, y cuestionado por la comparación con Barça y Real Madrid, indica que "no sabría qué decirte", aunque para Llorente quizás los refuerzos en el Barça y Real Madrid son "similares o mejores los suyos".

