Teresa Rodríguez acusa a Pablo Iglesias de traición: "Las palabras me salen del corazón"

Las aguas siguen muy revueltas en Podemos y Adelante Andalucía. Continúan las duras acusaciones de Teresa Rodríguez a sus ex compañeros de Podemos.

Tras su expulsión y otros siete diputados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía del Parlamento andaluz a petición de Podemos e Izquierda Unida, los ánimos siguen muy caldeados.

"PABLO IGLESIAS ME HA TRAICIONADO"

Hoy, en una entrevista concedida a "Andalucía Información", Rodríguez ha acusado aPablo Iglesias de ser el responsable de estos hechos que han ocurrido mientras la hasta ahora diputada se encuentra de baja maternal tras dar a luz.

Unas palabras que jamás habría querido pronunciar pero que me salen del corazón con una sinceridad que pocas veces me he permitido.https://t.co/e8EkFmsLcF — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) November 10, 2020

Estas han sido sus declaraciones: "Entiendo que Pablo aunque todavía no me ha dado la cara. Precisamente porque el acuerdo fue oral, aunque dejamos constancia en un vídeo, la traición es más dolorosa, porque se rompe la confianza depositada en la palabra dada. Yo confiaba en su palabra, pero Pablo Iglesias me ha traicionado".

"ESTAS PALABRAS ME SALEN DEL CORAZÓN"

Después de mencionar lo que ella considera una traición de su hasta hace poco tiempo compañero de partido e incluso amigo, Pablo Iglesias, algunos podrían pensar que la gaditana iba a retractarse.

Sin embargo, Teresa Rodríguez ha ido a más y en su cuenta deTwitterha escrito: "Unas palabras que jamás habría querido pronunciar pero que me salen del corazón con una sinceridad que pocas veces me he permitido".

LLUEVE SOBRE MOJADO

Rodríguez también ha respondido a las palabras de Irene Montero en una entrevista en Radio Nacional de España, en las que la pareja de Pablo Iglesias decía que "la política no para". Rodríguez le respondía entonces: "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!"

Además, Teresa Rodríguez aprovechó para recordarle que ella sí tenía trabajo antes de meterse en política y acusar a la ministra de Igualdad de "cambiar de barrio". Hoy, Teresa Rodríguez ha lamentado la falta de empatía por parte de Irene Montero.

Atrás quedan ya aquellos mítines de abrazos, besos y gestos de complicidad. Hoy, Pablo y Teresa son como dos extraños. Muy alejados en la forma de hacer política y con una "traición", a ojos de Teresa Rodríguez por parte del vicepresidente del gobierno.

