COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Manu Morlanes: "Queremos ser un equipo que apriete arriba pero también tenemos que ver cómo estamos"

El centrocampista bermellón vuelve a Villarreal este sábado. Elogia a Jan Virgili "del que estamos muy encima para apretarle porque es un jugador con un potencial tremendo del que aún no conocemos su techo". Sobre Dani Rodríguez: "está siendo un ejemplo cada día"

Manu Morlanes
00:00
Descargar

Manu Morlanes

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura8:57 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 19 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking